به گزارش خبرنگار مهر، کبری غفوری‌نژاد، عصر پنج شنبه با تشریح آخرین وضعیت جوی استان، به رسانه‌ها اظهار کرد: امروز شرایط جوی آرامی در نقاط مختلف لرستان حاکم بود و پدیده جوی قابل‌توجهی گزارش نشد.

وی با اشاره به پیش‌بینی وضعیت آسمان استان برای روز آینده، افزود: انتظار می‌رود فردا آسمان لرستان صاف تا قسمتی ابری باشد و شرایط جوی نسبتاً آرامی در بیشتر مناطق استان ادامه پیدا کند.

افزایش پوشش ابر در لرستان از اوایل هفته آینده

کارشناس هواشناسی لرستان با اشاره به تغییرات پیش‌بینی‌شده در وضعیت آسمان استان، بیان کرد: از اوایل هفته آینده افزایش پوشش ابر در همه نقاط لرستان پیش‌بینی می‌شود و آسمان استان در این بازه زمانی با افزایش ابر همراه خواهد بود.

غفوری‌نژاد درباره وضعیت وزش باد نیز گفت: سرعت وزش باد در این مدت گاهی افزایش پیدا می‌کند و در برخی ساعات به محدوده قابل‌ملاحظه می‌رسد.

کاهش دمای روزانه از روز شنبه

وی در ادامه به روند تغییرات دمایی استان اشاره کرد و افزود: دمای روزانه در روز آینده تغییرات قابل‌توجهی نخواهد داشت، اما انتظار می‌رود از روز شنبه روند کاهشی دما در نقاط مختلف لرستان آغاز شود.

کارشناس هواشناسی لرستان در مجموع، آسمان صاف تا قسمتی ابری برای فردا، افزایش پوشش ابر از اوایل هفته آینده، افزایش مقطعی سرعت وزش باد و کاهش دمای روزانه از روز شنبه را از مهم‌ترین تغییرات پیش‌بینی‌شده وضعیت جوی استان عنوان کرد.