مقابله هوشمند با قاچاق سوخت و کالا در بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر مسائل و چالش‌های مرتبط با حوزه اقتصاد مرزی، معیشت لنج‌داران، مبارزه با قاچاق سوخت و کالا و ضرورت توسعه زیرساخت‌های الکترونیک و پیشگیرانه مورد بحث و بررسی قرار داد.

استاندار بوشهر در ابتدای این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل عظیم‌الشأن، شهدای انقلاب اسلامی، جنگ‌های تحمیلی، جنگ رمضان و شهدای مقاومت، بر لزوم تداوم راه و آرمان‌های آنان تأکید کرد.

زارع با اشاره به شرایط حساس کنونی و جنگ تمام‌عیار اقتصادی دشمنان علیه نظام و ملت ایران اظهار کرد: همه ما به خوبی به شرایط اقتصادی و فضای عمومی و اقتصادی کشور واقف هستیم. دولت با وجود تمامی محدودیت‌ها و دشواری‌ها تلاش می‌کند تا با مدیریت صحیح، آسیب‌ها و مشکلات کمترین فشار را بر مردم وارد کند.

استاندار بوشهر با اشاره به فشارهای اقتصادی و توجه به تاب آوری و همکاری مردم، بر ضرورت تسریع در حل مشکلات آنان، توسعه دولت الکترونیک، رفع موانع اداری و شفاف‌سازی جریان اجرای قوانین و مقررات برای مقابله با قاچاق تأکید کرد.

وی افتتاح سامانه پیشرفته ایکس‌ری در محور دشتستان و مرکز ایست‌وبازرسی شهید صلاحی را گامی مؤثر در تسریع بازرسی و ترانزیت دانست.



زارع همچنین بر نظارت دقیق بر مصرف سوخت، ساماندهی فرایندهای توزیع، مقابله با قاچاق سوخت و برخورد با تخلفات کلان تأکید و از اقدامات دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی در صیانت از حقوق بیت‌المال قدردانی کرد.