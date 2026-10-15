به گزارش خبرنگار مهر، آیین نماز جمعه خرم‌آباد روز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور نمازگزاران در مصلای الغدیر این شهر برگزار می‌شود.

در این آیین عبادی و سیاسی، حجت‌الاسلام بهروز شمسی‌فر، امام جمعه موقت خرم‌آباد، امامت و خطبه‌های نماز جمعه را بر عهده خواهد داشت.

سخنرانی رئیس عقیدتی سیاسی لشکر ۸۴ ارتش لرستان

بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی ستاد نماز جمعه خرم‌آباد، حجت‌الاسلام حسین دانش، رئیس عقیدتی سیاسی لشکر ۸۴ ارتش لرستان، سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه خواهد بود.

همچنین قرائت قرآن کریم در این مراسم توسط سرهنگ اسلام بلواسی انجام می‌شود و ابوالفضل احمدی‌مقدم نیز به‌عنوان مکبر نوجوان در آیین نماز جمعه حضور خواهد داشت. اجرای برنامه‌های مراسم بر عهده حسین احمدی است.

برپایی میز خدمت اداره‌کل دادگستری لرستان

یکی دیگر از برنامه‌های نماز جمعه این هفته خرم‌آباد، برپایی میز خدمت اداره‌کل دادگستری استان لرستان در مصلای الغدیر است.

برگزاری میز خدمت در حاشیه این آیین، فرصتی برای مراجعه شهروندان و طرح مسائل و درخواست‌های مرتبط با حوزه قضایی با مسئولان مربوطه فراهم می‌کند.

اجرای گروه سرود دختران آفتاب به مناسبت ولادت حضرت زینب(س)

در بخش فرهنگی مراسم نیز گروه سرود دختران آفتاب به مناسبت ولادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها به اجرای برنامه می‌پردازد.

آیین نماز جمعه ۲۴ مهرماه خرم‌آباد در مصلای الغدیر برگزار می‌شود و طبق برنامه اعلام‌شده، گلبانگ اذان ظهر در ساعت ۱۲:۰۲ طنین‌انداز خواهد شد.