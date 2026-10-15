  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷

حجت‌الاسلام شمسی‌فر خطیب نماز جمعه خرم‌آباد؛ برگزاری میز خدمت دادگستری

حجت‌الاسلام شمسی‌فر خطیب نماز جمعه خرم‌آباد؛ برگزاری میز خدمت دادگستری

خرم‌آباد- نماز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ خرم‌آباد به امامت حجت‌الاسلام بهروز شمسی‌فر، امام جمعه موقت این شهر، در مصلای الغدیر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین نماز جمعه خرم‌آباد روز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور نمازگزاران در مصلای الغدیر این شهر برگزار می‌شود.

در این آیین عبادی و سیاسی، حجت‌الاسلام بهروز شمسی‌فر، امام جمعه موقت خرم‌آباد، امامت و خطبه‌های نماز جمعه را بر عهده خواهد داشت.

سخنرانی رئیس عقیدتی سیاسی لشکر ۸۴ ارتش لرستان

بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی ستاد نماز جمعه خرم‌آباد، حجت‌الاسلام حسین دانش، رئیس عقیدتی سیاسی لشکر ۸۴ ارتش لرستان، سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه خواهد بود.

حجت‌الاسلام شمسی‌فر خطیب نماز جمعه خرم‌آباد؛ برگزاری میز خدمت دادگستری

همچنین قرائت قرآن کریم در این مراسم توسط سرهنگ اسلام بلواسی انجام می‌شود و ابوالفضل احمدی‌مقدم نیز به‌عنوان مکبر نوجوان در آیین نماز جمعه حضور خواهد داشت. اجرای برنامه‌های مراسم بر عهده حسین احمدی است.

برپایی میز خدمت اداره‌کل دادگستری لرستان

یکی دیگر از برنامه‌های نماز جمعه این هفته خرم‌آباد، برپایی میز خدمت اداره‌کل دادگستری استان لرستان در مصلای الغدیر است.

برگزاری میز خدمت در حاشیه این آیین، فرصتی برای مراجعه شهروندان و طرح مسائل و درخواست‌های مرتبط با حوزه قضایی با مسئولان مربوطه فراهم می‌کند.

اجرای گروه سرود دختران آفتاب به مناسبت ولادت حضرت زینب(س)

در بخش فرهنگی مراسم نیز گروه سرود دختران آفتاب به مناسبت ولادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها به اجرای برنامه می‌پردازد.

آیین نماز جمعه ۲۴ مهرماه خرم‌آباد در مصلای الغدیر برگزار می‌شود و طبق برنامه اعلام‌شده، گلبانگ اذان ظهر در ساعت ۱۲:۰۲ طنین‌انداز خواهد شد.

کد مطلب 6979005

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها