مخبر: شهدای جامعه سلامت نماد ایثار و فداکاری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با حضور در منزل شهید پرستار احمد محمدی، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که عصر امروز پنج شنبه در آستانه میلاد حضرت زینب کبری سلام الله علیها و روز پرستار با همراهی رئیس سازمان نظام پرستاری کشور انجام شد، محمد مخبر با گرامیداشت یاد و خاطره شهید احمد محمدی، بر اهمیت پاسداشت مقام شهدا و قدردانی از فداکاری‌های آنان تأکید کرد و گفت: وقتی یک پرستار احساس وظیفه می کند و حمایت از ایران عزیز، انقلاب اسلامی و مردم را در سر می پروراند، دیگر ترس در دل او جایی ندارد و شجاعانه در کنار رزمندگان دفاع از ایران به عنوان کادر درمان حاضر شده و دست آخر آمبولانسی که محل خدمت او بوده معراج او می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به جایگاه شهدای جامعه سلامت، ایثار و ازخودگذشتگی این قشر را جلوه‌ای از تعهد به مردم و میهن دانست و بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره پرستارانی تأکید کرد که در مسیر انجام وظیفه و خدمت به مردم، جان خود را فدا کردند.

مشاور و دستیار مقام معظم رهبری همچنین با تجلیل از صبر و استقامت خانواده شهید احمد محمدی، تکریم خانواده‌های معظم شهدا را وظیفه‌ای همگانی دانست و بر ضرورت پاسداشت فداکاری‌های آنان تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: خانواده‌های شهدا با تحمل رنج فقدان عزیزان خود، نمادی از صبر و پایداری زینبی هستند و تکریم آنان، ادای احترام به مقام والای شهیدانی است که برای دفاع از مردم و میهن از جان خود گذشتند.

در این دیدار، احمد نجاتیان، رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور نیز با حضور در جمع خانواده شهید احمد محمدی، در تکریم مقام این پرستار شهید همراهی کرد.

وی گفت: پرستاران در شرایط دشوار و بحرانی، مسئولیت خطیر مراقبت از بیماران و خدمت‌رسانی به مردم را بر عهده دارند و فداکاری آنان جلوه‌ای از تعهد حرفه‌ای و انسانی است. شهدای این عرصه نیز با ایثار خود، جایگاه خدمت صادقانه را در حافظه جامعه ماندگار کرده‌اند.

در پایان این دیدار، محمد مخبر با اهدای لوح تقدیر از خانواده شهید پرستار احمد محمدی تجلیل کرد.