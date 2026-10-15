به گزارش خبرنگار مهر، هرمز محمودوند، عصر پنج شنبه ۲۳ مهرماه در حاشیه دومین کنگره لیپید و فشار خون در این دانشگاه، بر ضرورت توسعه برنامه‌های علمی و پیشگیرانه برای مقابله با بیماری‌های غیرواگیر تأکید کرد.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این کنگره اظهار کرد: هدف اصلی این رویداد، افزایش و ترویج دانش پیشگیری از بیماری‌هایی مانند پرفشاری خون و چاقی و ارتقای برنامه‌هایی است که می‌توانند در کاهش عوامل خطر و بهبود وضعیت سلامت جامعه مؤثر باشند.

تأکید بر تقویت رویکرد پیشگیری در حوزه سلامت

معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی کنگره، تقویت برنامه‌های پیشگیرانه است، افزود: در این رویداد تلاش شده است در کنار توجه به روش‌های درمانی سنتی و نوین، بر توسعه و ارتقای برنامه‌های پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، به‌ویژه افزایش وزن و پرفشاری خون، تمرکز شود.

محمودوند با اشاره به اهمیت پیشگیری در مدیریت بیماری‌های غیرواگیر، بر ضرورت بهره‌گیری از دانش روز و برنامه‌های علمی برای ارتقای خدمات حوزه سلامت تأکید کرد.

حضور متخصصان و فعالان حوزه سلامت در کنگره

وی با اشاره به حضور گروه‌های تخصصی مختلف در دومین کنگره لیپید و فشار خون گفت: متخصصان قلب و عروق، نفرولوژی و داخلی، داروسازان، پرستاران و دانشجویان در این رویداد علمی حضور دارند.

به گفته معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی لرستان، حضور متخصصان و گروه‌های مختلف حوزه سلامت در چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه تبادل دانش و تجربیات تخصصی و توجه بیشتر به راهکارهای پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر را فراهم کند.

نقش برنامه‌های علمی در به‌روزرسانی خدمات سلامت

محمودوند در ادامه با قدردانی از انجمن لیپید به دلیل مشارکت در برگزاری این کنگره، اظهار کرد: برگزاری برنامه‌های علمی، از جمله کنگره‌های تخصصی، در افزایش دانش و به‌روزرسانی خدمات درمانی و پیشگیرانه بسیار مؤثر است.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم چنین رویدادهایی، توسعه دانش تخصصی و تقویت برنامه‌های پیشگیرانه را از زمینه‌های مهم ارتقای خدمات سلامت دانست.

دومین کنگره لیپید و فشار خون دانشگاه علوم پزشکی لرستان روز ۲۳ مهرماه با حضور متخصصان و فعالان حوزه سلامت برگزار شد؛ رویدادی که با تمرکز بر پیشگیری از پرفشاری خون و چاقی، بر اهمیت توسعه برنامه‌های علمی و تقویت رویکرد پیشگیرانه در مقابله با بیماری‌های غیرواگیر تأکید داشت.