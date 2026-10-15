به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه اعلام‌شده درباره وضعیت تأمین آب شرب در شهرستان خرم‌آباد، به‌دلیل انجام عملیات تعمیراتی در خط اصلی، آب شرب برخی از نقاط این شهرستان روز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ به‌طور موقت قطع شده یا با افت فشار همراه خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، منطقه تلوری سفلی از محدوده‌های مشمول این اختلال در شبکه آبرسانی است و ساکنان آن ممکن است در بازه زمانی اعلام‌شده با کاهش فشار یا قطعی آب مواجه شوند.

زمان‌بندی اختلال در آبرسانی

طبق برنامه اعلام‌شده از سوی شرکت آب و فاضلاب لرستان، عملیات تعمیر خط اصلی روز جمعه ۲۴ مهرماه از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و تا ساعت ۱۳ ادامه خواهد داشت.

بر این اساس، شهروندان ساکن منطقه تلوری سفلی باید برای احتمال قطع یا کاهش فشار آب در این پنج ساعت آمادگی داشته باشند.

توصیه به شهروندان برای مدیریت مصرف آب

در اطلاعیه مربوط به این عملیات، از شهروندان ساکن منطقه تاوری سفلی درخواست شده است تمهیدات لازم را برای مواجهه با قطعی یا افت فشار آب پیش‌بینی کنند.

ذخیره‌سازی آب مورد نیاز برای مصارف ضروری پیش از آغاز زمان اعلام‌شده و مدیریت مصرف در مدت اجرای تعمیرات، می‌تواند به کاهش مشکلات احتمالی خانوارها کمک کند.