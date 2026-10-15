به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر پنجشنبه در جشن ولادت حضرت زینب (س)، گرامیداشت روز پرستار و تجلیل از پرستاران، کارمندان نمونه و بازنشستگان تأمین اجتماعی گیلان، با تأکید بر ضرورت قدردانی از کادر درمان اظهار کرد: قدردانی از پرستاران و کادر درمان نباید به مناسبت‌ها محدود شود؛ چراکه این قشر همواره در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

استاندار گیلان افزود: اگر تصور کنیم در جامعه پرستار یا پلیس وجود نداشته باشد، آن‌وقت بیشتر به اهمیت و جایگاه این افراد پی خواهیم برد.

سلامت و امنیت، دو نعمت بزرگ الهی هستند

حق شناس با اشاره به اهمیت سلامت و امنیت در جامعه گفت: سلامت و امنیت دو نعمت بزرگ الهی هستند و پرستاران بدون توجه به هویت و جایگاه اجتماعی بیمار، به وظیفه خود عمل می‌کنند؛ زیرا جان انسان در میان است.

استاندار گیلان با تأکید بر ارزش والای نجات جان انسان‌ها تصریح کرد: بیمار هر کسی که باشد، پرستاران کار خود را انجام می‌دهند و برای نجات جان او تلاش می‌کنند؛ چراکه نجات یک نفر به اندازه نجات کل مردم است.

وی با اشاره به شخصیت حضرت زینب (س) و جایگاه ایشان در واقعه کربلا اظهار کرد: حضرت زینب (س) هم پرستار بودند و هم اندیشه رهبری داشتند و توانمندی خود را در کربلا به نمایش گذاشتند.

استاندار گیلان با تأکید بر جایگاه خدمت به مردم در حوزه سلامت بیان کرد: خدمت در عرصه سلامت، توفیقی الهی است و پرستاران و کادر درمان تأمین اجتماعی گیلان با تعهد و دلسوزی، نام نیکی از نظام سلامت استان در ذهن مردم به یادگار گذاشته‌اند.

حق‌شناس در پایان با قدردانی از تلاش‌های مدیریت درمان تأمین اجتماعی گیلان اظهار کرد: استانداری برای حمایت از توسعه زیرساخت‌های درمانی و ارتقای سطح خدمات به بیمه‌شدگان آمادگی دارد.