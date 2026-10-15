به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان عصر پنجشنبه اظهار کرد: مدرسه شجره طیبه میناب از سال ۱۳۹۴ در این مکان فعالیت خود را آغاز کرده و در روز وقوع این جنایت، ۳۶۰ دانش‌آموز دختر و پسر در مقطع ابتدایی به همراه کادر آموزشی و نوآموزان در آن مشغول تحصیل بودند.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های مهم این جنایت جنگی، انجام حمله به شیوه «دو ضرب» است؛ به این معنا که پس از حمله اولیه، زمانی که خانواده‌ها برای جست‌وجوی پیکر عزیزان خود در محل حضور داشتند، حمله مجددی صورت گرفت که در جریان آن، تعدادی از افراد از جمله والدین دانش‌آموزان و یکی از اعضای کادر درمان به شهادت رسیدند یا مجروح شدند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به روند رسیدگی قضایی به این پرونده بیان کرد: پرونده کیفری این جنایت با بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ صفحه مستندات در قالب ۱۲ جلد، پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست به تهران ارسال شده و برای رسیدگی در اختیار دادگاه قرار گرفته است.

قهرمانی ادامه داد: هم‌زمان، پرونده حقوقی این حادثه نیز در شعبه ۵۵ امور بین‌الملل مفتوح است و اخیراً کارشناسی‌های تکمیلی و مجدد در این زمینه انجام شده است. همچنین قاضی پرونده از محل وقوع حادثه بازدید کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت مجروحان این حادثه گفت: در کنار شهدای این جنایت، بیش از ۱۰۵ دانش‌آموز نیز مجروح شده‌اند که باید به وضعیت آنان و پیامدهای این حادثه توجه ویژه‌ای شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان، حمله به مدرسه شجره طیبه میناب را جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی توصیف کرد و افزود: حضور امروز ما در این مکان، علاوه بر ابراز همدردی با خانواده‌های شهدای این مدرسه، برای اعلام همراهی با آنان در پیگیری جدی حقوقی این جنایت در عرصه داخلی و بین‌المللی است.

قهرمانی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه پیگیری جنایت میناب در تهران اظهار کرد: این کمیته با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل شده و مستندات مورد نیاز از نظام قضایی دریافت شده است. تحقیقات جامع و گسترده‌ای نیز در این زمینه انجام شده و پیگیری‌ها برای احقاق حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت، پیگیری این جنایت را در محاکم داخلی و بین‌المللی دنبال می‌کند و در کنار مردم هرمزگان و خانواده‌های شهدای میناب خواهد بود.