مطالبات اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان روی میز رئیس دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک مهرداد دادستانی، رئیس دانشگاه لرستان، با اعضای جدید شورای صنفی اعضای هیئت علمی در سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

این نشست با رویکردی تعاملی و گفت‌وگومحور و با هدف بررسی دغدغه‌ها، مطالبات و مسائل صنفی اعضای هیئت علمی برگزار شد و نمایندگان شورای صنفی به بیان دیدگاه‌ها و درخواست‌های خود در زمینه بهبود شرایط کاری، رفاهی و معیشتی استادان پرداختند.

در این نشست، ابراهیم سوری، رئیس شورای صنفی اعضای هیئت علمی، به همراه مریم مالمیر، حمیدرضا کارگر، محمد فتحی، سیدنجم‌الدین موسوی، مسعود شاکرمی و مسعود زمانی‌مقدم، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های صنفی اعضای هیئت علمی را مطرح کردند.

مسکن، تسهیلات بانکی و بیمه تکمیلی؛ محور مطالبات استادان

یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی وضعیت مسکن اعضای هیئت علمی و ضرورت تقویت حمایت‌های مرتبط با تأمین مسکن بود. نمایندگان شورای صنفی همچنین بر ارتقای مشوق‌های حمایتی و بهبود شرایط استفاده از تسهیلات بانکی تأکید کردند.

بهبود و بهینه‌سازی خدمات بیمه تکمیلی، پرداخت معوقات و گسترش خدمات رفاهی نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این جلسه بود؛ موضوعاتی که از نگاه نمایندگان اعضای هیئت علمی، در ارتقای رضایت شغلی و بهبود شرایط فعالیت دانشگاهی اهمیت دارند.

در بخش دیگری از این نشست، مسائل مرتبط با ورزش و امکانات ورزشی دانشگاه مورد توجه قرار گرفت. تشکیل کارگروه مشترک ورزش اعضای هیئت علمی و کارکنان و توسعه زیرساخت‌های ورزشی دانشگاه از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده در این زمینه بود.

تأکید رئیس دانشگاه بر استمرار نشست‌های صنفی

در ادامه، مهرداد دادستانی، رئیس دانشگاه لرستان، با استقبال از برگزاری نشست‌های مستمر با شورای صنفی اعضای هیئت علمی، بر اهمیت شنیدن مستقیم دیدگاه‌ها و مطالبات استادان تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش تعامل و گفت‌وگو در شناسایی مسائل و پیگیری مطالبات صنفی، بر عزم مدیریت دانشگاه برای دنبال کردن موضوعات مطرح‌شده و تلاش در مسیر بهبود امور صنفی اعضای هیئت علمی تأکید داشت.

تشریح آخرین وضعیت زمین‌های دانشگاه و برنامه‌های مسکن

بخش دیگری از سخنان رئیس دانشگاه لرستان به ارائه توضیحات درباره روند قانونی بازگشت زمین‌های دانشگاه به مالکیت این مجموعه اختصاص داشت.

دادستانی همچنین آخرین توضیحات و گزارش‌ها درباره برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه را تشریح کرد؛ موضوعی که در کنار تسهیلات و حمایت‌های رفاهی، از محورهای مهم مطالبات مطرح‌شده در این نشست بود.

تأکید شورای صنفی بر تعامل و پیگیری مطالبات

پیش از سخنان رئیس دانشگاه، ابراهیم سوری، رئیس شورای صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان، ضمن قدردانی از مشارکت گسترده استادان در انتخابات اخیر شورای صنفی، این حضور را نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه این شورا در پیگیری امور دانشگاه دانست.

وی بر ضرورت استمرار نشست‌های مشترک با مدیریت دانشگاه تأکید کرد و رویکرد اصلی شورای صنفی را «تعامل همراه با پیگیری مطالبات صنفی» عنوان کرد.