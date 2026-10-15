جام امیرکبیر اراک با حضور نوجوانان در ۲۰ رشته ورزشی برگزار می شود

سعید داودآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این دوره از المپیاد با افزوده شدن پنج رشته نسبت به سال گذشته و با هدف توسعه ورزش نوجوانان، استعدادیابی و پرورش قهرمانان آینده برگزار می‌شود.

وی افزود: در دوره پنجم این رقابت‌ها حدود سه هزار نوجوان در ۱۵ رشته ورزشی مشارکت داشتند و امسال نیز رشته‌ها با نظر کارشناسی و متناسب با ظرفیت‌های ورزشی انتخاب شده‌اند.

معاون ورزشی سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری اراک با بیان اینکه مسابقات بر اساس ضوابط تخصصی فدراسیون‌های ورزشی و با همکاری هیئت‌های مربوط برگزار می‌شود، گفت: رقابت‌ها عمدتاً روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد و اجرای کامل المپیاد حدود یک ماه زمان می‌برد.

داودآبادی با اشاره به رایگان بودن ثبت‌نام و تأمین هزینه‌های اجرایی، داوری و جوایز از سوی شهرداری اراک بیان کرد: معرفی ظرفیت‌های ورزشی و فرهنگی شهر اراک و فراهم کردن زمینه حضور نوجوانان در رقابت‌های استاندارد، از اهداف اصلی این رویداد است.

وی از میزبانی اراک از سه رویداد کشوری والیبال ساحلی، والیبال کارگری و فیتنس چلنج در سال جاری خبر داد و افزود: توسعه جام امیرکبیر و ثبت آن در تقویم فدراسیون‌های ورزشی نیز در دستور کار قرار دارد.