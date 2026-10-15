رضایت بیش از ۸۳ درصدی مراجعان از مراکز درمانی تأمین اجتماعی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، فرید حبیبی رودسری عصر پنجشنبه در مراسم جشن ولادت حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار که با تجلیل از پرستاران، کارمندان نمونه و بازنشستگان مدیریت درمان تأمین اجتماعی گیلان در سالن همایش‌های بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت برگزار شد، اظهار کرد: پرستاران نماد ایثار، صبر و مسئولیت‌پذیری هستند و با عشق به مردم، آرامش و امید را به بیماران بازمی‌گردانند.

مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان با تبریک ولادت باسعادت حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار، از تلاش‌های پرستاران، کارکنان متعهد و بازنشستگان مجموعه درمان تأمین اجتماعی گیلان قدردانی کرد و افزود: همکاران ما در بخش‌های مختلف درمانی با تلاش خالصانه خود نقش مهمی در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان ایفا می‌کنند.

سال گذشته ۳۵ میلیون خدمت درمانی به بیمه‌شدگان گیلان ارائه شد

حبیبی رودسری با اشاره به عملکرد درمانی این مجموعه در سال ۱۴۰۴ گفت: در حوزه درمان مستقیم پنج میلیون خدمت و در بخش درمان غیرمستقیم ۳۰ میلیون خدمت به بیمه‌شدگان استان ارائه شده است که در مجموع، تعداد خدمات درمانی به ۳۵ میلیون مورد می‌رسد.

وی با اشاره به نتایج نظرسنجی انجام‌شده از طریق سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) اظهار کرد: بر اساس نتایج این نظرسنجی، بیش از ۸۳ درصد مراجعان به مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی استان گیلان از خدمات ارائه‌شده رضایت داشته‌اند.

مدیر درمان تامین اجتماعی گیلان افزود: این آمار نشان‌دهنده اعتماد مردم به مجموعه درمان تأمین اجتماعی و حاصل تلاش خالصانه همکاران ما در بخش‌های مختلف درمانی است؛ از این رو، رضایت بیمه‌شدگان مهم‌ترین سرمایه و انگیزه ما برای ادامه مسیر خدمت‌رسانی به شمار می‌رود.

عدالت در دسترسی به خدمات درمانی، هدف اصلی تأمین اجتماعی است

وی با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در ارائه خدمات درمانی تصریح کرد: همه ما امانت‌دار مردم هستیم و یکی از اهداف اصلی مجموعه درمان تأمین اجتماعی، فراهم‌کردن دسترسی آسان بیمه‌شدگان به خدمات مطلوب درمانی است.

حبیبی رودسری در پایان گفت: تلاش می‌کنیم با تکیه بر تعهد و مسئولیت‌پذیری کارکنان و پرستاران، زمینه ارائه خدمات درمانی مناسب و دسترسی آسان‌تر بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به این خدمات را فراهم کنیم.