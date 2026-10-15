ترامپ وعده‌ پایان جنگ ایران و کاهش قیمت انرژی را تکرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری ان‌بی‌سی در اظهاراتی با تکرار ادعاهای خود درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت: واشنگتن ایران را خیلی سریع شکست خواهد داد و پس از آن، قیمت نفت و گازوئیل به‌شدت کاهش می‌یابد.

ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمایت از تعلیق مالیات گازوئیل در ایالت مونتانا افزود: ممکن است از این اقدام حمایت کنم، اما ما این مسئله را خیلی سریع حل خواهیم کرد و ایران را خیلی سریع شکست خواهیم داد. به گفته وی، به‌محض تحقق این امر، قیمت نفت و گازوئیل به‌شدت سقوط خواهد کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره زمان پایان جنگ با ایران گفت: «ما این جنگ را خیلی سریع به پایان خواهیم رساند و قیمت نفت کاهش خواهد یافت.

در شرایطی که نهادهای بین المللی ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را تایید کرده اند، ترامپ افزود: تمام ماجرا بر سر سلاح هسته‌ای بود و ما پیش‌تر با بمب‌افکن‌های بی-۲ این کار را انجام داده‌ایم. آن‌ها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.

این مقام آمریکایی در بخش دیگری از این مصاحبه، مسئولیت افزایش تورم در آمریکا را متوجه دولت جو بایدن رئیس جمهور سابق این کشور دانست.