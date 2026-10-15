به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های ملی و منطقه‌ای برای حفاظت از فوک خزری گفت: تعیین دقیق وظایف دستگاه‌های مسئول، افزایش هماهنگی میان بخش‌های اجرایی و توسعه مشارکت استان‌های ساحلی، از الزامات اجرای مؤثر برنامه اقدام ملی حفاظت از این گونه است.

سومین نشست دبیرخانه حفاظت از فوک خزری با حضور لاهیجان‌زاده، کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، فداکار، مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی، و جمعی از مدیران، کارشناسان، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و مراکز تحقیقاتی برگزار شد. در این نشست، چالش‌های حفاظت از فوک خزری و راهکارهای تقویت همکاری‌های ملی و منطقه‌ای برای صیانت از این گونه مورد بررسی قرار گرفت.

لاهیجان‌زاده در این نشست، برگزاری نشست‌های مشترک و کارگاه‌های آموزشی و افزایش مشارکت دستگاه‌های اجرایی و استان‌های ساحلی را ضروری دانست و بر لزوم کاهش تهدیدهای انسانی در زیستگاه‌های فوک خزری تأکید کرد.