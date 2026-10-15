مشارکت در مسابقات قرآن و عترت دادگستری خراسان جنوبی بیش از دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین وکیل‌زاده ثانی، معاون قضایی، منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری خراسان جنوبی عصر پنج شنبه در آیین برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت قوه قضائیه در استان، با اشاره به افزایش مشارکت کارکنان و خانواده‌های آنان در این رویداد فرهنگی اظهار کرد: رشد شمار شرکت‌کنندگان نشان‌دهنده استقبال بیشتر از فعالیت‌های قرآنی در مجموعه قضایی استان است.

وی با قدردانی از حضور فعال بانوان و آقایان در این دوره از مسابقات افزود: مشارکت گروه‌های سنی مختلف، به‌ویژه حضور بانوان، مایه خرسندی است و ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌های قرآنی و فراهم کردن زمینه حضور گسترده‌تر علاقه‌مندان را نشان می‌دهد.

رشد بیش از دو برابری مشارکت در مسابقات قرآن و عترت

وکیل‌زاده ثانی با تشریح آمار شرکت‌کنندگان بیان کرد: شمار شرکت‌کنندگان در مسابقات قرآن و عترت دادگستری خراسان جنوبی از ۱۰۰ نفر در سال ۱۴۰۴ به ۲۲۲ نفر در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته هرچند بخشی از این رشد به حضور سازمان‌های تابعه بازمی‌گردد، آمارها از استقبال قابل توجه از این رویداد فرهنگی حکایت دارد.

وی ادامه داد: در بخش شفاهی مسابقات نیز تعداد شرکت‌کنندگان از ۱۵ نفر در سال گذشته به ۷۵ نفر در سال جاری رسیده است که نشان‌دهنده افزایش علاقه به فعالیت‌های قرآنی در مجموعه قضایی استان است.

معاون قضایی، منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر نقش بانوان در ترویج فرهنگ قرآنی گفت: بانوان با نقش‌آفرینی در خانواده، جامعه و تربیت نسل آینده، از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و اجتماعی برخوردارند و حضور فعال آنان در عرصه‌های قرآنی می‌تواند به توسعه فرهنگ دینی و اخلاقی کمک کند.

قرآن کریم؛ منشور هدایت و چراغ راه زندگی

وی قرآن کریم را معجزه جاوید پیامبر گرامی اسلام(ص) و منشور هدایت بشر به سوی سعادت و رستگاری دانست و افزود: انس با قرآن باید همواره مورد توجه قرار گیرد و آموزه‌های این کتاب آسمانی در زندگی فردی و اجتماعی به کار گرفته شود.

وکیل‌زاده ثانی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر جایگاه قرآن در آینده کشور و نظام اسلامی اظهار کرد: توجه به فعالیت‌های قرآنی و تکریم چهره‌های برجسته این عرصه، از راهکارهای مؤثر برای تشویق نسل جوان و نوجوان به انس بیشتر با قرآن کریم است.

وی با قدردانی از قاری قرآن حاضر در مراسم و تلاش فعالان این حوزه بیان کرد: همه افرادی که در مسیر ترویج معارف قرآنی گام برمی‌دارند، در این عرصه ارزشمند سهیم هستند؛ با این حال، شناسایی و تقدیر از برگزیدگان قرآنی می‌تواند انگیزه بیشتری برای سایر علاقه‌مندان ایجاد کند و زمینه الگوسازی برای آنان را فراهم آورد.

معاون قضایی، منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت گسترش فعالیت‌های قرآنی خاطرنشان کرد: فعالان این عرصه باید در کنار تقویت توانمندی‌های خود، برای جذب دیگران به قرآن کریم نیز تلاش کنند؛ چراکه گسترش انس با قرآن در میان اقشار مختلف جامعه، زمینه آشنایی بیشتر با مفاهیم و آموزه‌های آن را فراهم می‌کند.

وی افزود: بهره‌مندی از معارف قرآن می‌تواند از یادگیری صحیح روخوانی آغاز شود، با آشنایی با ترجمه و مفاهیم آیات و تدبر در آنها عمق پیدا کند و در نهایت، با عمل به آموزه‌های الهی به هدف اصلی خود برسد.

وکیل‌زاده ثانی با بیان اینکه مسئولیت ترویج فرهنگ قرآنی به برگزاری مسابقات محدود نمی‌شود، از اداره امور فرهنگی دادگستری استان خواست با برنامه‌ریزی منسجم‌تر، زمینه توسعه فعالیت‌های قرآنی را در میان کارکنان و خانواده‌های مجموعه قضایی فراهم کند و در صورت امکان، این برنامه‌ها را به سایر اقشار جامعه نیز گسترش دهد.

قرآن کریم؛ راهنمای عبور از فتنه‌ها و شبهات

وی با استناد به روایتی از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی(ص)، بر نقش هدایتگر قرآن کریم در شرایط دشوار و هنگام مواجهه با فتنه‌ها و شبهات تأکید کرد و گفت: قرآن کریم راهنمای انسان برای تشخیص حق از باطل است و تمسک به آموزه‌های آن می‌تواند در روشن شدن مسیر زندگی و عبور از ابهام‌ها و دشواری‌ها مؤثر باشد.

معاون قضایی، منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: بهره‌مندی از نعمت انس با قرآن، مسئولیت ترویج آن در جامعه را نیز به همراه دارد و یکی از جلوه‌های قدردانی از این نعمت الهی، تشویق دیگران به فراگیری و عمل به آموزه‌های قرآن کریم است.

وکیل‌زاده ثانی در پایان از مسئولان، داوران، استادان قرآنی، شرکت‌کنندگان و مجموعه‌های همکار در برگزاری این دوره از مسابقات، به‌ویژه اداره‌کل زندان‌های استان و اداره امور فرهنگی دادگستری خراسان جنوبی، قدردانی کرد.

دوازدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت قوه قضائیه در دادگستری کل خراسان جنوبی و سازمان‌های تابعه با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و تقویت انس با کلام وحی برگزار شد.

بر اساس آمار اعلام‌شده، شمار شرکت‌کنندگان این مسابقات در سال جاری نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده و تعداد شرکت‌کنندگان بخش شفاهی نیز از ۱۵ نفر به ۷۵ نفر افزایش یافته است.