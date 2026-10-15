به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی فعالان صنایع‌دستی و بازدید میدانی از خیابان نجات‌الهی، پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵، با حضور برزین ضرغامی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مرتضی روحانی، شهردار منطقه ۶ تهران، رضا شاه‌محمدی، رئیس اتحادیه صنایع‌دستی و اشیای قدیمی، جمعی از اعضای هیئت‌مدیره این اتحادیه، محمدرضا سلیمان‌فر، شهردار ناحیه یک منطقه ۶، معاون میراث‌فرهنگی استان تهران و جمعی از کسبه و هنرمندان صنایع‌دستی در هتل نورحیات برگزار شد.

صنایع‌دستی؛ تجلی هویت تاریخی و فرهنگی ایران

برزین ضرغامی، معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در این نشست با تبیین جایگاه صنایع‌دستی در بازنمایی هویت ایرانی، این حوزه را یکی از اصیل‌ترین جلوه‌های پیوند میان هنر، فرهنگ و حافظه تاریخی ملت ایران دانست.

وی با تاکید بر اینکه هویت ایرانی در تار و پود محصولات صنایع‌دستی تجلی یافته است، گفت: صنایع‌دستی تمام تار و پودش فرهنگ و هنر ایرانی است، وقتی تولیدات صنایع‌دستی را تجزیه می‌کنید، همه‌اش المان‌های ایرانی، تاریخ ایرانی و روایتی است که پشت آن‌ها ایرانی است.

ضرغامی با اشاره به تمایز صنایع‌دستی از بسیاری از قالب‌های هنری معاصر افزود: فرهنگی‌ترین و ایرانی‌ترین هنر ما صنایع‌دستی است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث‌فرهنگی، با اشاره به ظرفیت‌های مشترک مدیریت شهری و فعالان صنایع‌دستی، هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، هنرمندان و کسبه را زمینه‌ای مؤثر برای ارتقای جایگاه این حوزه دانست و بر تداوم نشست‌های تخصصی و تشکیل کارگروه مشترک برای پیگیری مسائل و پیشنهادهای مطرح‌شده تاکید کرد.

نجات‌الهی؛ حلقه اتصال تولیدکنندگان به بازار صنایع‌دستی

ضرغامی با اشاره به جایگاه خیابان نجات‌الهی در شبکه عرضه و توزیع صنایع‌دستی کشور، تقویت این محور را فرصتی برای رفع یکی از چالش‌های ساختاری این حوزه، یعنی محدودیت دسترسی تولیدکنندگان به بازار فروش، ارزیابی کرد.

وی تصریح کرد: اگر خیابان نجات‌الهی به‌عنوان مرکز پخش صنایع‌دستی کل کشور تقویت شود، می‌توان یکی از اصلی‌ترین مشکلات این حوزه، یعنی عدم دسترسی تولیدکنندگان به بازار را حل کرد و اقتصاد صنایع‌دستی و معیشت تولیدکنندگان پشت‌صحنه را بهبود بخشید.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی با اشاره به فاصله میان خاستگاه تولید و توان اقتصادی بازار مصرف، حمایت از هنرمندان و فراهم‌کردن زمینه عرضه مؤثر محصولات آنان را ضرورتی اساسی دانست، ضرورتی که تحقق آن می‌تواند ضمن تقویت چرخه اقتصادی صنایع‌دستی، سهم تولیدکنندگان را از ارزش اقتصادی محصولات افزایش دهد.

وی با اعلام آمادگی برای همراهی با برنامه‌های مشترک در این زمینه گفت: ما در حوزه صنایع‌دستی اعلام همراهی می‌کنیم و خواهشمان این است که در این مسیر کمک ما باشید.

منطقه ۶؛ ظرفیت شکل‌گیری یک کانون شهری برای فرهنگ و هنر

مرتضی روحانی، شهردار منطقه ۶ تهران، نیز در این نشست با اشاره به تمرکز ظرفیت‌های دانشگاهی، فرهنگی و هنری در این منطقه، بر ضرورت تبدیل این قابلیت‌ها به هویتی متمایز در سیمای شهری پایتخت تاکید کرد.

وی گفت: منطقه شش، منطقه‌ای دانشگاهی و فرهنگی است، از دانشگاه تهران و امیرکبیر و مدرس تا خانه هنرمندان و خانه تئاتر. به همین دلیل به این نتیجه رسیدیم که اقلیم فرهنگ و هنر، منطقه شش است.

شهردار منطقه ۶ تهران با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان مدیریت شهری و وزارت میراث‌فرهنگی برای تقویت این هویت افزود: اگر این مسیر را با همکاری آقای ضرغامی پیش ببریم، هر کسی که به این منطقه می‌آید، جز در مسیر فرهنگ و هنر حرکت نخواهد کرد.

روحانی با اشاره به تجربه همکاری سال گذشته با معاونت صنایع‌دستی در اجرای طرح «عاملیت هنر در منظر شهری» اظهار کرد: سال گذشته طرح عاملیت هنر در منظر شهری را با حضور دانشگاه‌های معماری کشور آغاز کردیم.

وی این تجربه را زمینه‌ای برای تداوم مشارکت دانشگاه‌ها، هنرمندان و مدیریت شهری در ارتقای کیفیت منظر شهری و تقویت حضور هنر در فضاهای عمومی عنوان کرد.

از محور تجاری تا مقصدی فرهنگی و خانواده‌محورشهردار منطقه ۶ تهران با اشاره به ضرورت افزایش حضور خانواده‌ها در خیابان نجات‌الهی و محدوده خیابان ویلا، بر لزوم عبور از الگوی صرفا اداری و تجاری و حرکت به‌سوی شکل‌دهی به فضایی زنده، جذاب و برخوردار از کارکردهای فرهنگی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از فعالیت اقتصادی این محدوده به ساعات اداری وابسته است، گفت: این‌جا بیشتر اداری است، چون کارمندان اداری از شما خرید می‌کنند. باید کاری کنیم که خانواده به این خیابان بیاید و در این مسیر، کمک شما لازم است.

روحانی همچنین با اشاره به مشکلات کسب‌وکارها در خیابان ایرانشهر و کاهش حضور مشتریان در ساعات شب، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های پیرامونی، از جمله پارک ورشو، برای افزایش پویایی اجتماعی و اقتصادی این محدوده تاکید کرد.

وی گفت: خیابان ایرانشهر دچار مشکل شده و کافه‌داران این محدوده از رکود کسب‌وکار خود گلایه دارند، چراکه این خیابان فقط در ساعات اداری مشتری دارد و شب‌ها خلوت است. باید این شب‌مردگی را با حضور خانواده‌ها و استفاده از ظرفیت پارک ورشو جبران کنیم.

شهردار منطقه ۶ با تاکید بر اینکه توسعه اقتصادی خیابان نجات‌الهی باید با ارتقای تجربه حضور شهروندان همراه باشد، افزود: صنایع‌دستی باید هنگام تولید نیز جذابیت داشته باشد، باید هم روی سردر و هم داخل مغازه‌ها کار کنیم تا سفارش تولید در همان مغازه انجام شود.

حمایت از صنایع‌دستی در مناسبات رسمی و تعاملات فرهنگی

روحانی با اشاره به ظرفیت صنایع‌دستی برای حضور مؤثرتر در مناسبات رسمی و فرهنگی، انتخاب محصولات این حوزه به‌عنوان هدیه را یکی از راه‌های حمایت از هنرمندان و معرفی هنر ایرانی عنوان کرد.

وی گفت: ما هدایای رسمی اساتید و مهمانان خود را از میان صنایع‌دستی انتخاب می‌کنیم، چون ما اقلیم فرهنگ و هنر هستیم و اگر جز صنایع‌دستی چیزی هدیه بدهیم، شعار منطقه خودمان را زیر سؤال برده‌ایم.

شهردار منطقه ۶ همچنین با اشاره به طرح در دست آماده‌سازی «اشتغال و کار در خانه»، از احتمال بهره‌گیری از ظرفیت پارک‌ها برای توسعه این رویکرد خبر داد و گفت: طرحی با عنوان اشتغال و کار در خانه در حال آماده‌سازی است که به‌زودی اعلام می‌شود. اگر ظرفیتی در پارک‌ها ایجاد کنیم، این موضوع را با شما به مشورت می‌گذاریم.

سرو ابرکوه؛ پیشنهادی برای بازنمایی نمادین هویت ملی

شهردار منطقه ۶ تهران با طرح ضرورت بازاندیشی در معرفی نمادهای ملی ایران، پیشنهاد کرد ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کشور در فرایند تعریف و ترویج نمادهای هویتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به سرو ابرکوه گفت: متاسفانه نماد ایران را به‌درستی تعریف نکرده‌ایم و هر کسی چیزی می‌گوید؛ یکی فرش، یکی سفال. این کار شماست و باید روی آن کار کنیم.

روحانی با اشاره به قدمت این درخت کهن افزود: سرو ابرکوه چهار هزار و پانصد سال قدمت دارد؛ در برابر باد و طوفان خم می‌شود ولی هرگز نمی‌شکند. سرو، نماد شهید، مقاومت، ایستادگی و سرزندگی است و بهترین نماد برای ایران است.

پیوند صنایع‌دستی با آموزش، نسل جوان و هویت ایرانی

روحانی با اشاره به ظرفیت آموزشی منطقه ۶ و حضور شمار زیادی از مدارس در این محدوده، آشنایی دانش‌آموزان با هنرهای اصیل ایرانی را یکی از مسیرهای تقویت ارتباط نسل جوان با میراث فرهنگی دانست.

وی گفت: بیشترین مدارس در منطقه ما قرار دارد؛ بازدیدی ترتیب دهیم که دانش‌آموزان از این خیابان دیدن کنند. متأسفانه بسیاری از فرزندان ما با هنرهای اصیل نظیر دار قالی آشنایی ندارند و باید این هنرها را به آنان معرفی کنیم.

شهردار منطقه ۶ همچنین با اشاره به استقبال از محصولاتی که عناصر هویت ملی را در طراحی خود بازتاب می‌دهند، بر ظرفیت صنایع‌دستی برای پیوند دادن ذوق هنری، تعلق ملی و نیازهای بازار تاکید کرد.

وی با بیان تجربه مشاهده محصولی با نقش پرچم و نقشه ایران در خیابان کریم‌خان گفت: در خیابان کریم‌خان آینه‌ای دیدم که پرچم و نقشه ایران روی آن نقش بسته بود، فروشنده می‌گفت پرفروش‌ترین محصول من شده است. امروز موضوع عرق ملی، هویت و مذهب را می‌توانیم در این خیابان به نمایش بگذاریم.

روحانی همچنین با اشاره به بازدیدهای هفتگی از خانواده‌های شهدا و اهدای محصولات صنایع‌دستی در این دیدارها، بر ظرفیت هم‌زمان این هنرها برای تقویت پیوندهای فرهنگی و حمایت اقتصادی از هنرمندان تاکید کرد.