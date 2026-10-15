به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی امانی بعدازظهر پنجشنبه در دومین رویداد بین‌المللی «بشارت نصر» دانشجویان بسیجی استان قم، با تشریح ابعاد جنگ روانی و تأثیر آن بر افکار عمومی اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی جنگ روانی، تغییر چارچوب روایت تحولات و برجسته‌سازی نقاط ضعف با هدف کمرنگ کردن دستاوردهاست، ازاین‌رو تحلیل واقع‌بینانه حوادث مستلزم تفکیک واقعیت‌های میدانی از روایت‌های تبلیغاتی است.



وی افزود: برای ارزیابی نتیجه هر جنگ باید ابتدا اهدافی را که طرف‌های درگیر در آغاز نبرد دنبال می‌کردند، مشخص کرد و سپس میزان دستیابی آن‌ها به این اهداف را مورد بررسی قرار داد، زیرا وقوع خسارت‌های انسانی و مادی، اگرچه واقعیتی تلخ و انکارناپذیر است، به‌تنهایی نمی‌تواند معیار نهایی قضاوت درباره نتیجه راهبردی یک درگیری باشد.



سفیر سابق ایران در لبنان با اشاره به تجربه‌های جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تهدیدها و بحران‌های چند دهه گذشته بیان کرد: انقلاب اسلامی در طول سال‌های پس از پیروزی با حوادث و فشارهای متعددی روبه‌رو بوده است و بررسی این تجربه‌ها نشان می‌دهد که برای تحلیل پیامدهای هر بحران باید میان هزینه‌های تحمیل‌شده و اهدافی که طرف مهاجم در پی دستیابی به آن‌ها بوده است، تفاوت قائل شد.



امانی با اشاره به تحولات منطقه پس از هفتم اکتبر تصریح کرد: گسترش درگیری‌ها و شکل‌گیری جبهه‌های متعدد نبرد، محاسبات اولیه رژیم صهیونیستی را با چالش‌هایی مواجه کرد و هزینه‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی این رژیم را افزایش داد.



وی با اشاره به الگوی نظامی رژیم صهیونیستی در جنگ‌های گذشته گفت: این رژیم معمولاً بر اجرای عملیات‌های سریع، وارد کردن ضربات سنگین در مراحل ابتدایی و تثبیت دستاوردهای اولیه تکیه داشته است، اما تداوم درگیری‌ها می‌تواند دستیابی به اهداف موردنظر را دشوارتر کند و معادلات اولیه جنگ را تغییر دهد.



خسارت‌های جنگ لزوماً به معنای شکست راهبردی نیست



امانی با اشاره به جنگ تحمیلی هشت‌ساله اظهار کرد: در جریان جنگ، از دست دادن نیروها و تحمل خسارت‌های مختلف از واقعیت‌های تلخ میدان نبرد است، اما برای داوری درباره نتیجه نهایی باید مشخص شود که طرف مهاجم تا چه اندازه توانسته است اهداف تعیین‌شده خود را محقق کند.



وی افزود: میان آسیب‌هایی که در جریان جنگ به کشورها وارد می‌شود و تحقق اهداف راهبردی طرف مقابل تفاوت وجود دارد و بدون توجه به این تمایز، امکان دستیابی به تحلیلی دقیق از تحولات نظامی و سیاسی فراهم نخواهد شد.



سفیر سابق ایران در لبنان با اشاره به ترور رهبران و فرماندهان جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: دشمن بر این تصور بود که با حذف چهره‌های تأثیرگذار و فرماندهان، زمینه تضعیف ساختار سیاسی و ایجاد بی‌ثباتی در داخل کشور فراهم می‌شود، اما، این اقدامات به تقویت همبستگی جامعه و افزایش ایستادگی مردم منجر شد.



امانی ادامه داد: یکی از پیامدهای اقدامات خصمانه می‌تواند تشدید کینه و دشمنی میان ملت‌ها برای دوره‌ای طولانی باشد، به‌گونه‌ای که امکان بازنگری در روابط و ایجاد زمینه‌های تعامل در آینده نیز دشوار شود.



وی با تأکید بر نقش مردم در مواجهه با تهدیدهای خارجی خاطرنشان کرد: حضور اجتماعی و همراهی مردم از عوامل مؤثر در مقابله با طرح‌هایی است که با هدف ایجاد بی‌ثباتی داخلی دنبال می‌شوند و بررسی تحولات باید با در نظر گرفتن نقش جامعه در معادلات سیاسی و امنیتی انجام شود.



شرایط لبنان را باید با ملاحظات داخلی آن تحلیل کرد



سفیر سابق ایران در لبنان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت این کشور و نقش حزب‌الله پرداخت و گفت: ساختار سیاسی لبنان با جمهوری اسلامی ایران تفاوت دارد و شرایط داخلی، ترکیب مذهبی و ملاحظات سیاسی این کشور بر تصمیم‌گیری‌ها و معادلات مرتبط با مقاومت تأثیرگذار است.



امانی با اشاره به تحولات جنوب لبنان و درگیری‌ها با رژیم صهیونیستی اظهار کرد: ارزیابی وضعیت حزب‌الله مستلزم توجه هم‌زمان به شرایط سیاسی و نظامی لبنان، توانمندی‌های ارتش این کشور و تهدیدهای ناشی از اقدامات رژیم صهیونیستی است.



وی افزود: بررسی تحولات لبنان بدون در نظر گرفتن ساختار سیاسی و محدودیت‌های داخلی آن، نمی‌تواند تصویری جامع از شرایط این کشور و چالش‌های پیش‌روی جریان‌های سیاسی و نظامی ارائه دهد.



امانی همچنین با اشاره به توافق‌های مرتبط با توقف درگیری‌ها بر ضرورت بررسی تعهدات طرف‌های درگیر و نقش کشورهای ضامن تأکید کرد و تحولات مرتبط با این توافق‌ها را بخشی از معادلات سیاسی و امنیتی منطقه دانست.



جنگ بر بازار انرژی و اقتصاد جهانی اثر می‌گذارد



امانی با اشاره به ابعاد اقتصادی درگیری‌های منطقه‌ای اظهار کرد: پیامدهای جنگ به میدان نظامی محدود نمی‌شود و تحولات ناشی از آن می‌تواند بازار انرژی، قیمت نفت و روند تجارت بین‌المللی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.



وی با تأکید بر اهمیت تنگه هرمز در معادلات انرژی جهان بیان کرد: افزایش نااطمینانی در مسیرهای انتقال انرژی و تشدید تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند هزینه‌های اقتصادی قابل‌توجهی برای کشورهای مختلف ایجاد کند و تصمیم‌گیری دولت‌ها را با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو سازد.



سفیر سابق ایران در لبنان با اشاره به تحولات بازار نفت و رقابت‌های سیاسی قدرت‌های بزرگ افزود: پیامدهای اقتصادی جنگ می‌تواند محاسبات دولت‌ها را پیچیده‌تر کند و مدیریت هم‌زمان بحران‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی را با چالش مواجه سازد.



امانی در پایان با تأکید بر ضرورت شناخت ابعاد جنگ روانی خاطرنشان کرد: تحلیل صحیح تحولات مستلزم شناخت اهداف طرف‌های درگیر، بررسی واقعیت‌های میدانی و تفکیک خسارت‌های ناشی از جنگ از روایت‌هایی است که با اهداف تبلیغاتی ارائه می‌شوند.