مهدی قمری، از پیشکسوتان ورزش زورخانه‌ای خراسان جنوبی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم کاملاً بومی زورخانه امیرعرب(ع) بیرجند که با عنوان «مقاومت بیرجند» در این مسابقات شرکت کرد، تنها تیم این دوره از رقابت‌ها بود که تمامی اعضای آن از یک شهرستان و یک آکادمی بودند.

وی افزود: اعضای این تیم با اجرای زیبا و شایسته‌ای که به‌صورت زنده از شبکه ورزش پخش شد، توانستند عنوان نایب‌قهرمانی لیگ مستعدین کشور را از آن خود کنند.

قمری با اشاره به محدودیت امکانات و شرایط مالی تیم مقاومت بیرجند در مقایسه با سایر رقبا، بیان کرد: این تیم در رقابت با حریفان قدرتمند خود توانست بالاتر از تیم‌هایی همچون باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و گروه سرمایه‌گذاری انتخاب قم قرار گیرد و به مقام نایب‌قهرمانی دست یابد.

وی ادامه داد: تیم مقاومت بیرجند در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف تیم گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب رفت.

به گفته قمری، این رقابت‌ها در دو گروه با عناوین شهید مسیحا سالاری و شهید ماکان نصیری برگزار شد.

ترکیب تیم مقاومت بیرجند

تیم منتخب آکادمی زورخانه امیرعرب(ع) بیرجند با عنوان مقاومت بیرجند در این مسابقات حضور یافت.

علی کهنسال سرپرست تیم، محمدحسین خدابخشی و علی‌اصغر اکبری مربیان، امیرمحمد دلیری‌نیا میاندار و طاها غفاری مرشد و ورزشکار تیم بودند.

همچنین علی مقری، ابوالفضل وارسته، امیرعلی یاری، محمدعلی قاسمی، امیررضا نیکویی و محمدعلی قایناتی از دیگر ورزشکاران تیم مقاومت بیرجند در این رقابت‌ها بودند.