  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۸

مقاومت بیرجند نایب‌قهرمان لیگ مستعدین ورزش زورخانه‌ای کشور شد

مقاومت بیرجند نایب‌قهرمان لیگ مستعدین ورزش زورخانه‌ای کشور شد

بیرجند- تیم ورزش زورخانه‌ای مقاومت بیرجند برای نخستین بار در تاریخ ورزش زورخانه‌ای خراسان جنوبی، عنوان نایب‌قهرمانی لیگ مستعدین کشور را کسب کرد.

مهدی قمری، از پیشکسوتان ورزش زورخانه‌ای خراسان جنوبی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم کاملاً بومی زورخانه امیرعرب(ع) بیرجند که با عنوان «مقاومت بیرجند» در این مسابقات شرکت کرد، تنها تیم این دوره از رقابت‌ها بود که تمامی اعضای آن از یک شهرستان و یک آکادمی بودند.

وی افزود: اعضای این تیم با اجرای زیبا و شایسته‌ای که به‌صورت زنده از شبکه ورزش پخش شد، توانستند عنوان نایب‌قهرمانی لیگ مستعدین کشور را از آن خود کنند.

قمری با اشاره به محدودیت امکانات و شرایط مالی تیم مقاومت بیرجند در مقایسه با سایر رقبا، بیان کرد: این تیم در رقابت با حریفان قدرتمند خود توانست بالاتر از تیم‌هایی همچون باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و گروه سرمایه‌گذاری انتخاب قم قرار گیرد و به مقام نایب‌قهرمانی دست یابد.

وی ادامه داد: تیم مقاومت بیرجند در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف تیم گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب رفت.

به گفته قمری، این رقابت‌ها در دو گروه با عناوین شهید مسیحا سالاری و شهید ماکان نصیری برگزار شد.

ترکیب تیم مقاومت بیرجند

تیم منتخب آکادمی زورخانه امیرعرب(ع) بیرجند با عنوان مقاومت بیرجند در این مسابقات حضور یافت.

علی کهنسال سرپرست تیم، محمدحسین خدابخشی و علی‌اصغر اکبری مربیان، امیرمحمد دلیری‌نیا میاندار و طاها غفاری مرشد و ورزشکار تیم بودند.

همچنین علی مقری، ابوالفضل وارسته، امیرعلی یاری، محمدعلی قاسمی، امیررضا نیکویی و محمدعلی قایناتی از دیگر ورزشکاران تیم مقاومت بیرجند در این رقابت‌ها بودند.

کد مطلب 6979034

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها