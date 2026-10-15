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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۷

هفته نهم لیگ بیست و ششم؛

سوت های حساس دست داوران باتجربه؛ خانم ها در اتاق VAR

سوت های حساس دست داوران باتجربه؛ خانم ها در اتاق VAR

داوران بازی‌های هفته نهم لیگ برتر فوتبال در فصل جاری مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران بازی‌های هفته نهم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مشخص شد که به شرح زیر است:

شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵

*صنعت نفت آبادان- آلومینیوم اراک

داور: محمدرضا تارخ کمک‌ها: وحید سیفی، مهدی سیفی و پوریا افشاریان ناظر: مسعود مرادی داور VAR: علی سام کمک: بهاره سیفی نهاوندی

یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵

* ملوان بندرانزلی- تراکتور تبریز

داور: بیژن حیدری کمک‌ها: فرهاد فرهادپور، امیر غفوری و کیوان علیمحمدی ناظر: آرمان اسعدی داور VAR: میثم حیدری کمک: علی بای

*ذوب‌آهن اصفهان- چادرملو اردکان

داور: وحید کاظمی کمک‌ها: بهمن عبدالهی، علیرضا طاهرخانی و مهدی انصارنژاد ناظر: محمود رفیعی داور VAR: ایمان کهیش کمک: میثم عباسپور

*خیبر خرم‌آباد - استقلال خوزستان

داور: وحید زمانی کمک‌ها: محسن سلطانی، سجاد ایرانپور و رسول اولیایی ناظر: رسول فروغی داور VAR: مهناز ذکایی کمک: رضا مرادی

*شمس‌آذر قزوین- سپاهان

داور: حسین امیدی کمک‌ها: علی احمدی، عباس یعقوبی و مهدی جبرئیلی ناظر: شاهین حاج‌بابایی داور VAR: پیام حیدری کمک: آتنا لشنی

*فولاد خوزستان- نساجی مازندران

داور: فرهاد امینی کمک‌ها: فرهاد مروجی، سعید زیبا و بهزاد بارانی ناظر: حسین خانبان داور VAR:احمد محمدی کمک: مسعود حقیقی

دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵

*استقلال - گل‌گهر سیرجان

داور: موعود بنیادی‌فرد کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، حسین مرادی و مهرداد خسروی ناظر: علی. اصغر مومنی داور VAR: میثم حیدری کمک: ریحانه شیرازی

* مس شهربابک - پرسپولیس

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: دانیال باشنده، اسماعیل احمدی و شبیر بهروزی ناظر: حیدر شکور داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: حامد سیری

*فجر سپاسی شیراز - پیکان

داور: احسان اکبری کمک‌ها: محمدصالح عرب‌آبادی، میلاد لطفی و حسین گنج‌خانی ناظر: محمدرضا ابوالفضلی داور VAR: سیدحسین حسینی کمک: علی احمدی

کد مطلب 6979039

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