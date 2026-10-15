خسرویار: مسابقات کوراش قهرمانی کشور در اصفهان برگزار شد

داریوش خسرویار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات قهرمانی و انتخابی کوراش کشور در رده سنی بزرگسالان ویژه آقایان با حضور ۳۰۰ کوراش‌کار از سراسر کشور به میزبانی اصفهان برگزار شد.

وی افزود: در وزن ۶۰ کیلوگرم، ابوالفضل آشفته از خراسان شمالی به مدال طلا رسید و علی فاتح‌مقدم از البرز نقره گرفت و مهدی قره‌غاش و محمدکاظم براتی از خراسان شمالی مدال برنز کسب کردند.

رئیس انجمن کوراش کشور تصریح کرد: در وزن ۶۶ کیلوگرم، حمید چادرنشین از خراسان شمالی طلایی شد و امیرمحمد طالبی از خراسان شمالی نقره گرفت و ابوالفضل باغچقی و علیرضا سعادتی نیز از خراسان شمالی برنز کسب کردند.

خسرویار ادامه داد: در وزن ۷۳ کیلوگرم، سهراب رخشان از خراسان شمالی مدال طلا گرفت و بهنام باغچقی از خراسان شمالی نقره‌ای شد و سجاد قهرمانی‌راد از خراسان شمالی و مهدی توانا از خراسان رضوی برنز کسب کردند.

وی خاطرنشان کرد: در وزن ۸۱ کیلوگرم، رضا احمدزاده از خراسان شمالی طلایی شد و رضا پارساپور از خراسان شمالی نقره گرفت و مجتبی علی‌اکبری و میثم پردل از خراسان شمالی برنز گرفتند.

رئیس انجمن کوراش کشور با اشاره به وزن ۹۰ کیلوگرم گفت: ابراهیم برات‌زاده از خراسان شمالی مدال طلا گرفت و محمد سعیدی‌مدنی از البرز نقره‌ای شد و ابوالفضل عفتی ارکان و یدالله علیزاده از خراسان شمالی برنز کسب کردند.

خسرویار افزود: در وزن ۱۰۰ کیلوگرم، بهزاد اعتمادی از خراسان رضوی طلایی شد و حافظ ایزانلو از خراسان شمالی نقره گرفت و پوریا قلی‌زاده از خراسان شمالی و علی پرهیزگار از خراسان رضوی برنز گرفتند.

وی در خصوص وزن ۱۲۰ کیلوگرم اظهار کرد: مسعود قوی‌بازو و مرتضی علیزاده از خراسان رضوی، صحرایی و امیررضا بذری از لرستان در این وزن به مدال رسیدند.

رئیس انجمن کوراش کشور در پایان گفت: در وزن +۱۲۰ کیلوگرم، محمدرضا وحدانی از خراسان شمالی مدال طلا گرفت و ابوالفضل ترابی از خراسان رضوی نقره‌ای شد و رضا حسن‌زاده از خراسان شمالی و مهدی حیدری از اصفهان برنز کسب کردند. همچنین در حاشیه این رقابت‌ها، گردهمایی روسای انجمن کوراش استان‌های کشور برگزار شد و موضوعات مرتبط با توسعه این رشته، برنامه‌های آینده و روند برگزاری مسابقات ملی مورد بررسی قرار گرفت.