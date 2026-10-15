https://mehrnews.com/x3dkKs ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۳ کد مطلب 6979042 استانها اصفهان استانها اصفهان ۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۳ روایت جانفدایی پرستاران بیمارستان فوق تخصصی یثربی کاشان کاشان - روایت جانفدایی پرستاران بیمارستان فوق تخصصی یثربی کاشان تقدیم به دستان پرمهر آنان باد. دریافت 35 MB گزارش: نگین عظیمی کد مطلب 6979042 کپی شد مطالب مرتبط پرستاران؛ نماد تعهد و انساندوستی پرستاران مجاهدین حوزه سلامت جامعه هستند پرستاران طلایه دار صبر و مقاومت در میدان مبارزه با کرونا هستند برچسبها پرستار کاشان روز پرستار
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