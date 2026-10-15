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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۳

روایت جان‌فدایی پرستاران بیمارستان فوق تخصصی یثربی کاشان

روایت جان‌فدایی پرستاران بیمارستان فوق تخصصی یثربی کاشان

کاشان - روایت جان‌فدایی پرستاران بیمارستان فوق تخصصی یثربی کاشان تقدیم به دستان پرمهر آنان باد.

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گزارش: نگین عظیمی

کد مطلب 6979042

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