فیدان: اختلافات آنکارا-باکو از طریق گفتگو قابل حل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای ترکیه تودی، «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه در حاشیه هفتمین اجلاس کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا) در باکو، با تأکید بر پیوندهای راهبردی این کشور با جمهوری آذربایجان، گفت ممکن است دو کشور در برخی مسائل رویکردهای متفاوتی داشته باشند، اما نباید اجازه دهند این اختلاف‌ها به روابط راهبردی آنها آسیب بزند.

وی در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به اصل «یک ملت، دو دولت» در روابط ترکیه و جمهوری آذربایجان اظهار داشت که این اصل در تمامی حوزه‌های روابط دو کشور متبلور است.

وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به پیوندهای دوستی و برادری میان رهبران دو کشور گفت این روابط در دوره‌های بسیار دشوار، از جمله زمان جنگ و بحران نیز آزموده شده است.

فیدان افزود اختلاف دیدگاه‌ها میان دو کشور باید در چارچوب روابط برادرانه و از طریق گفت‌وگو حل‌وفصل شود و نباید از این مسائل برای آسیب زدن به مناسبات راهبردی آنکارا و باکو استفاده کرد.

وی همچنین نسبت به تبدیل اختلاف‌نظرها به ابزاری برای تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد و تأکید کرد ترکیه و جمهوری آذربایجان می‌توانند مسائل خود را به شیوه‌ای متمدنانه و متناسب با پیشینه تاریخی روابطشان بررسی کنند.

وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به افزایش تعاملات اجتماعی و رسانه‌ای میان مردم دو کشور گفت: شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های ارتباطی گسترده‌تر، تأثیرگذاری متقابل جوامع ترکیه و جمهوری آذربایجان را افزایش داده‌اند.

فیدان افزود رهبران دو کشور به این موضوع توجه دارند و پیش از سفر وی به باکو نیز رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه دستورهایی در این زمینه به او داده بود.

وزیر امور خارجه ترکیه گفت در دیدار با الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان نیز این موضوع را بررسی کرده و دیدگاه‌های وی را شنیده است. به گفته فیدان، دو طرف در تلاش‌اند مانع بهره‌برداری از اختلاف‌نظرها و ایجاد موانع تازه در روابط دوجانبه شوند.