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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱

قدردانی فرمانده سپاه گیلان از حماسه مردم در رزمایش «جان‌فدا»

قدردانی فرمانده سپاه گیلان از حماسه مردم در رزمایش «جان‌فدا»

رشت- فرمانده سپاه قدس گیلان با صدور پیامی، از حضور گسترده و مسئولانه مردم در نقاط مختلف استان در رزمایش «جان‌فدا» تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید دامغانی فرمانده طی پیامی از حضور گسترده اقشار مختلف شرکت کننده در سراسر نقاط استان گیلان در رزمایش «جان فدا» تقدیر و تشکر کرد.

متن به شرح زیر است:

مردم شریف، بصیر و انقلابی استان گیلان؛ گیلانیان غیور، مردم مبعوث‌شده و جان‌فدای ایران اسلامی؛ حضور حماسی، پرشور و ده‌ها هزار نفری شما در رزمایش سراسری «جان‌فدا» در سراسر استان گیلان، جلوه‌ای درخشان از ایمان، بصیرت، غیرت ملی و وفاداری عمیق مردم این خطه به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ایران عزیز بود.

این حضور باشکوه، بار دیگر عظمت اراده مردمی را به نمایش گذاشت که در بزنگاه‌های حساس تاریخ، همواره در صحنه ایستاده‌اند و با بصیرت و آگاهی، از عزت، استقلال و امنیت میهن اسلامی خود پاسداری کرده‌اند.

مردم مبعوث‌شده و گیلانیان جان‌فدا، شما با حضور پرشور خود نشان دادید که فرهنگ ایثار و فداکاری، ریشه در تاریخ پرافتخار این سرزمین دارد؛ سرزمینی که مردان و زنان آن در عرصه‌های گوناگون دفاع از میهن، انقلاب و ارزش‌های اسلامی، همواره پیشگام بوده‌اند.

بی‌تردید، این حضور حماسی، مسئولیت خادمان مردم در مجموعه سپاه و بسیج را برای خدمت صادقانه‌تر، پاسداری از امنیت پایدار و تقویت پیوند ناگسستنی با آحاد جامعه دوچندان می‌کند.

اینجانب ضمن ادای احترام به روح بلند شهدا، بویژه رهبر شهید انقلاب ، گرامیداشت یاد و خاطره همه ایثارگران و فداکارانی که برای سربلندی ایران اسلامی جانفشانی کردند، از تمامی اقشار مردم، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان، نوجوانان، بانوان، پیشکسوتان و همه دست‌اندرکاران برگزاری رزمایش «جان‌فدا» در سراسر استان گیلان قدردانی می‌کنم.

حضور مسئولانه و دشمن شکن شما، برگ زرین دیگری بر صفحات پرافتخار تاریخ این استان افزود و نشان داد که گیلان، همچنان استوار و سرافراز، در مسیر دفاع از ایران عزیز و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی ایستاده است.

در پایان از درگاه خداوند متعال، عزت، سلامتی و سربلندی روزافزون مردم شریف گیلان و ملت بزرگ ایران را مسئلت دارم و امیدوارم این سرمایه عظیم اجتماعی، وحدت ملی و روحیه جان‌فدایی، همواره پشتوانه امنیت، پیشرفت و اقتدار کشور عزیزمان باشد.

کد مطلب 6979044

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