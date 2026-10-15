به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید دامغانی فرمانده طی پیامی از حضور گسترده اقشار مختلف شرکت کننده در سراسر نقاط استان گیلان در رزمایش «جان فدا» تقدیر و تشکر کرد.

متن به شرح زیر است:

مردم شریف، بصیر و انقلابی استان گیلان؛ گیلانیان غیور، مردم مبعوث‌شده و جان‌فدای ایران اسلامی؛ حضور حماسی، پرشور و ده‌ها هزار نفری شما در رزمایش سراسری «جان‌فدا» در سراسر استان گیلان، جلوه‌ای درخشان از ایمان، بصیرت، غیرت ملی و وفاداری عمیق مردم این خطه به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ایران عزیز بود.

این حضور باشکوه، بار دیگر عظمت اراده مردمی را به نمایش گذاشت که در بزنگاه‌های حساس تاریخ، همواره در صحنه ایستاده‌اند و با بصیرت و آگاهی، از عزت، استقلال و امنیت میهن اسلامی خود پاسداری کرده‌اند.

مردم مبعوث‌شده و گیلانیان جان‌فدا، شما با حضور پرشور خود نشان دادید که فرهنگ ایثار و فداکاری، ریشه در تاریخ پرافتخار این سرزمین دارد؛ سرزمینی که مردان و زنان آن در عرصه‌های گوناگون دفاع از میهن، انقلاب و ارزش‌های اسلامی، همواره پیشگام بوده‌اند.

بی‌تردید، این حضور حماسی، مسئولیت خادمان مردم در مجموعه سپاه و بسیج را برای خدمت صادقانه‌تر، پاسداری از امنیت پایدار و تقویت پیوند ناگسستنی با آحاد جامعه دوچندان می‌کند.

اینجانب ضمن ادای احترام به روح بلند شهدا، بویژه رهبر شهید انقلاب ، گرامیداشت یاد و خاطره همه ایثارگران و فداکارانی که برای سربلندی ایران اسلامی جانفشانی کردند، از تمامی اقشار مردم، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان، نوجوانان، بانوان، پیشکسوتان و همه دست‌اندرکاران برگزاری رزمایش «جان‌فدا» در سراسر استان گیلان قدردانی می‌کنم.

حضور مسئولانه و دشمن شکن شما، برگ زرین دیگری بر صفحات پرافتخار تاریخ این استان افزود و نشان داد که گیلان، همچنان استوار و سرافراز، در مسیر دفاع از ایران عزیز و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی ایستاده است.

در پایان از درگاه خداوند متعال، عزت، سلامتی و سربلندی روزافزون مردم شریف گیلان و ملت بزرگ ایران را مسئلت دارم و امیدوارم این سرمایه عظیم اجتماعی، وحدت ملی و روحیه جان‌فدایی، همواره پشتوانه امنیت، پیشرفت و اقتدار کشور عزیزمان باشد.