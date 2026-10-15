به گزارش خبرنگار مهر،اسدالله چراغی عصر پنجشنبه در حاشیه جلسه با مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد:با پیگیری انجام شده طرح جامع شهری دره‌شهر در تاریخ ۲۰ مردادماه و طرح جامع شهری آبدانان در تاریخ ۱۵ مهرماه به استان ابلاغ شده است، با این حال ابلاغ این طرح‌ها به شهرداری‌های مربوطه و تعیین تکلیف وضعیت اراضی، همچنان از مطالبات مهم شهروندان این دو شهرستان است.

وی بیان کرد:اداره‌کل راه و شهرسازی استان ایلام برای تسریع در روند ابلاغ طرح‌های جامع شهری به شهرداری‌های دره‌شهر و آبدانان هرچه سریع‌تراقدام کند تا بلاتکلیفی پایان یابد.

چراغی با اشاره به حساسیت موضوع و تأثیر مستقیم آن بر حقوق شهروندان و وضعیت اراضی، از استاندار ایلام خواست با تشکیل جلسه‌ای فوری و با حضور دستگاه‌های مسئول، روند ابلاغ نهایی طرح‌های جامع شهری این دو شهرستان را پیگیری کرده و تصمیمات لازم را برای رفع بلاتکلیفی مردم اتخاذ کند.

وی ادامه داد: همچنین اعتراض برخی شهروندان در خصوص عدم الحاق اراضی خود به این طرح، توسط جهاد کشاورزی استان مجدد بررسی شود و در صورت تعیین تکلیف،بصورت جداگانه در کمییسونهای مربوطه مطرح شود.