به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین میرهاشم حسینی شامگاه پنجشنبه در مراسم شب ولادت حضرت زینب کبری(س) که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، با تبیین ابعاد شخصیتی و سیره عملی آن حضرت اظهار کرد: زندگی حضرت زینب(س) جلوه‌ای از پایداری در مسیر حق، امیدآفرینی در شرایط دشوار و توانایی مدیریت بحران‌هایی است که می‌تواند برای زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی الگویی راهگشا باشد.



وی با اشاره به جایگاه صبر در آموزه‌های قرآنی افزود: خداوند در قرآن بر پاداش بی‌حساب صابران تأکید کرده است و حضرت زینب(س) از برجسته‌ترین نمونه‌های صبر و استقامت در تاریخ اسلام به شمار می‌روند.



حسینی ادامه داد: صبر در فرهنگ دینی تنها به معنای تحمل دشواری‌ها و کنار آمدن با مشکلات نیست، بلکه مؤمن در شرایط سخت باید ایمان خود را حفظ کند و در مسیر حق استوار بماند، ازاین‌رو سیره حضرت زینب(س) نمونه‌ای روشن از پیوند میان شکیبایی، باور دینی و مسئولیت‌پذیری است.



سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه نعمت‌ها و مسئولیت‌های زندگی امانت‌هایی الهی هستند، تصریح کرد: برخورداری از امکانات و موقعیت‌های مختلف، مسئولیت انسان را در قبال نحوه استفاده از آن‌ها افزایش می‌دهد و این امانت‌ها باید در مسیر صحیح و متناسب با ارزش‌های دینی به کار گرفته شوند.



وی با اشاره به ابعاد اخلاقی و معنوی شخصیت حضرت زینب(س) خاطرنشان کرد: ایمان، توکل، عفاف، حیا، دفاع از حق و احساس مسئولیت در برابر جامعه از جمله ویژگی‌هایی است که در سیره این بانوی بزرگوار جلوه‌گر شده و توجه به این آموزه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اخلاق فردی و اجتماعی باشد.



حضرت زینب(س) پیام عاشورا را زنده نگه داشت



حسینی با اشاره به نقش حضرت زینب(س) در حوادث پس از واقعه عاشورا بیان کرد: این بانوی بزرگوار در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ اسلام، در کنار کاروان اهل‌بیت(ع) حضور داشتند و در حفظ جان امام سجاد(ع) نقش مهمی ایفا کردند.



وی افزود: حضرت زینب(س) پس از واقعه عاشورا، با وجود مصائب سنگین و شرایط دشوار، مسئولیت روشنگری و تبیین حقیقت را بر عهده گرفتند و با سخنان و خطبه‌های خود در کوفه و شام، در برابر تحریف واقعیت‌ها ایستادند.



استاد حوزه علمیه قم اظهار کرد: روشنگری‌های حضرت زینب(س) در دوران اسارت، نقش مهمی در جلوگیری از فراموش شدن پیام قیام امام حسین(ع) داشت و نشان داد که انتقال حقیقت و دفاع از حق، حتی در سخت‌ترین شرایط نیز مسئولیتی مهم و اثرگذار است.



حسینی با تأکید بر ضرورت شناخت ابعاد مختلف شخصیت حضرت زینب(س) گفت: الگوگیری از این بانوی بزرگوار نباید به شناخت تاریخی زندگی ایشان محدود شود، بلکه لازم است آموزه‌های اخلاقی، معنوی و اجتماعی سیره آن حضرت در رفتار و تصمیم‌گیری‌های روزمره مورد توجه قرار گیرد.



وی خاطرنشان کرد: تجربه زندگی حضرت زینب(س) نشان می‌دهد که عبور از بحران‌ها به مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها از جمله ایمان، صبر، تدبیر، امید و پذیرش مسئولیت نیاز دارد و برخورداری از این ویژگی‌ها می‌تواند به انسان در مواجهه با دشواری‌های زندگی کمک کند.



الگوگیری از حضرت زینب(س) به تربیت نسل آگاه کمک می‌کند



حسینی با اشاره به جایگاه خانواده و نقش بانوان در تربیت نسل آینده اظهار کرد: سیره حضرت زینب(س) می‌تواند الگویی برای تقویت باورهای دینی، پرورش نسل آگاه و مسئولیت‌پذیر و گسترش ارزش‌های اخلاقی در جامعه باشد.



وی افزود: انتقال ارزش‌های دینی و اخلاقی به نسل جوان نیازمند شناخت صحیح از مخاطبان و استفاده از شیوه‌های مناسب ارتباطی است و فعالیت‌های فرهنگی در مدارس، مساجد و مراکز آموزشی باید با توجه به نیازهای مخاطبان و متناسب با شرایط آنان دنبال شود.



استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اهمیت گفت‌وگوی منطقی در فعالیت‌های فرهنگی بیان کرد: تبیین ارزش‌ها و تقویت باورهای دینی زمانی می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که با شناخت مخاطب و گفت‌وگوی مناسب همراه شود و زمینه فهم بهتر آموزه‌های دینی را فراهم کند.



حسینی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از سیره حضرت زینب(س) در عرصه‌های مختلف زندگی خاطرنشان کرد: صبر همراه با ایمان، دفاع از حق، حفظ امید در دشواری‌ها و مسئولیت‌پذیری اجتماعی از مهم‌ترین درس‌های زندگی این بانوی بزرگوار است که توجه به آن‌ها می‌تواند در تقویت بنیان خانواده و ارتقای اخلاق اجتماعی نقش‌آفرین باشد.