عبادی: قدردانی از پرستاران باید به اقدامات اجرایی تبدیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، در مراسم بزرگداشت روز پرستار، با اشاره به ارتباط مستقیم کیفیت مراقبت از بیماران با وضعیت نیروی انسانی پرستاری، بر ضرورت اتخاذ رویکردی ملی و بین‌بخشی برای رفع چالش‌های این حوزه تأکید کرد و حفظ نیروی انسانی توانمند، ارتقای ایمنی بیماران، تقویت اعتماد عمومی و افزایش تاب‌آوری نظام سلامت را از پیامدهای حمایت مؤثر از پرستاران دانست.

تدوین برنامه ملی برای نگهداشت پرستاران

معاون پرستاری وزارت بهداشت، نگهداشت نیروی انسانی، تناسب بار کاری با ظرفیت نیروی پرستاری، عدالت در جبران خدمت، سلامت روان شغلی و مشارکت پرستاران در تصمیم‌سازی‌ها را از محورهای اساسی بهبود وضعیت این حرفه برشمرد.

به گفته وی، ماندگاری پرستاران تنها به میزان دریافتی محدود نمی‌شود، بلکه عواملی همچون کیفیت محیط کار، امنیت شغلی، فرصت‌های پیشرفت حرفه‌ای، تناسب تعداد و ترکیب مهارتی کارکنان با حجم مراقبت و برخورداری از اختیار حرفه‌ای نیز در آن نقش دارند.

در این چارچوب، تدوین برنامه‌ای ملی و چندساله برای نگهداشت پرستاران، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار و بخش‌های پرفشار، همراه با تعیین مسئولیت دستگاه‌های مرتبط، تأمین منابع پایدار، تعریف شاخص‌های قابل سنجش و گزارش‌دهی دوره‌ای، از الزامات دستیابی به نتایج پایدار در این حوزه است.

جبران خدمت منصفانه و ارتقای کیفیت محیط کار

عبادی، جبران خدمت متناسب با حجم کار، مهارت و مسئولیت حرفه‌ای، بهبود تناسب نیروی انسانی با بار مراقبتی، ارتقای ایمنی محیط کار و حمایت از سلامت روان پرستاران را از الزامات ارتقای کیفیت خدمات پرستاری دانست.

توسعه نقش‌های تخصصی، تقویت اختیار حرفه‌ای و فراهم‌کردن زمینه مشارکت مؤثر پرستاران در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با ارائه خدمات سلامت نیز از دیگر محورهای مورد تأکید در این حوزه است؛ اقداماتی که می‌توانند به بهبود شرایط فعالیت حرفه‌ای و تقویت ماندگاری نیروی انسانی کمک کنند.

تداوم مراقبت؛ از بیمارستان تا خانه

معاون پرستاری وزارت بهداشت، توسعه خدمات پرستاری پس از ترخیص را از محورهای مهم ارتقای کیفیت و ایمنی خدمات سلامت برشمرد.

به گفته وی، ترخیص آگاهانه، آموزش بیمار و خانواده، پیگیری وضعیت بیمار پس از خروج از بیمارستان، شناسایی زودهنگام خطرات و ارجاع به‌موقع، از مؤلفه‌های تداوم مراقبت به شمار می‌روند که می‌توانند با تقویت خودمراقبتی، پیشگیری از عوارض و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای بیماران، به بهبود پیامدهای سلامت کمک کنند.

سرمایه‌گذاری در پرستاری؛ سرمایه‌گذاری در سلامت جامعه

عبادی گفت: پرستاران علاوه بر نقش محوری در مراقبت‌های بیمارستانی، در آموزش بیماران و خانواده‌ها، پیشگیری از عوارض، ارتقای خودمراقبتی، شناسایی زودهنگام مشکلات سلامت و پاسخ به حوادث و بحران‌ها نقش مؤثری دارند.

وی افزود: بر این اساس، حمایت از پرستاران و تقویت ظرفیت حرفه‌ای آنان، بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت خدمات سلامت، افزایش ایمنی بیماران و تقویت تاب‌آوری نظام سلامت است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در پایان گفت: تدوین و اجرای برنامه‌های پایدار برای توانمندسازی و نگهداشت نیروی انسانی پرستاری، با اهداف مشخص، منابع قابل اتکا، مسئولیت‌های روشن و شاخص‌های ارزیابی‌پذیر، می‌تواند زمینه تبدیل مطالبات این جامعه حرفه‌ای به اقدامات مؤثر و قابل سنجش را فراهم کند.