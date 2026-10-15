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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۱

بیروت خواستار فشار واشنگتن به تل‌آویو برای توقف حملات شد

بیروت خواستار فشار واشنگتن به تل‌آویو برای توقف حملات شد

رئیس‌جمهور لبنان از آمریکا خواست برای توقف حملات رژیم صهیونیستی به این رژیم فشار وارد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر ریاست‌جمهوری لبنان در بیانیه ای اعلام کرد «جوزف عون» رئیس‌جمهور این کشور در گفت‌وگو با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا درباره تحولات جنوب لبنان و ضرورت توقف حملات رژیم صهیونیستی رایزنی کرده است.

در این بیانیه آمده است: عون از روبیو خواست برای متوقف کردن حملات اسرائیل به لبنان فشار وارد کند و تل آویو را به پایبندی به توافق چارچوب سه جانبه ملزم سازد.

بر اساس این گزارش، رئیس‌جمهور لبنان در این گفت‌وگو بر ضرورت اجرای مفاد توافق چارچوب سه جانبه و توقف حملات در جنوب این کشور تأکید کرده است.

توافق سه جانبه لبنان و رژیم صهیونیستی با میانجیگری آمریکا در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۵ تیر ۱۴۰۵) اعلام شد. این توافق با هدف پیشبرد مذاکرات، توقف درگیری‌ها، عقب‌نشینی تدریجی نظامیان صهیونیست از خاک لبنان و تقویت حاکمیت دولت لبنان مطرح شده است. با این حال، رژیم صهیونیستی با چراغ سبز آمریکا کماکان به حملات ادامه می دهد.

کد مطلب 6979054

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    نظرات

    • سعید IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۴
      1 0
      پاسخ
      امریکا خودش هم دست اسرائیل است.

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