پرستار حلقه وصل میان تلاش پزشک و انتظار بیمار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر؛ پیر حسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر در پیامی با اشاره به نقش پرستار به عنوان حلقه وصل میان «تلاش پزشک برای درمان بیمار» و «انتظار بیمار تا بهبودی»، روز پرستار و تولد حضرت زینب (س) را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیمچرخه دشوار درمان با مشارکت پرستاران فداکار در امر طبابت مسیر آرامش را در پیش می‌گیرد و آنجا که بیمار برای تحمل رنج بیماری و رسیدن به بهبودی به تکیه‌گاهی مطمئن علاوه بر دارو نیاز دارد، حضور دلگرم‌کننده و امیدبخش پرستار است که به او نوید شفا می‌دهد.پرستار در حرفه شریف پرستاری حلقه وصل میان «تلاش پزشک برای درمان بیمار» و «انتظار بیمار تا بهبودی» است و وظیفه خود را چنان مومنانه و سخاوتمندانه در این مسئولیت خطیر انجام می‌دهد که بیمار گام به گام به دروازه‌های تندرستی و درمان نزدیک‌تر می‌شود.

امروز پرستاران ساعی، ماهر، خبره و باسواد در بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی کشور شخصیتی قابل اعتماد و قابل اتکا برای مردم به شمار می‌آیند که وجود پُرمهرشان بر بالین بیماران، مسیر خطیر و سنگین درمان را هموار می‌کند و این دستاورد نتیجه توجه پرستاران گرانقدر به مراتب اخلاقی حضرت زینب کبری (س) است که در اندیشه پاک پرستاران نهادینه شده است.

این جانب بسیار مفتخرم که به سان سال‌های طولانیِ خدمت در عرصه پزشکی کشور، امروز در جمعیت هلال‌احمر نیز پرستاران محترم را همکار خود می‌بینم. بیمارستان فوق تخصصی نورافشار، مجتمع دارویی درمانی هلال ایران، مراکز توانبخشی و ... از جمله مراکز درمانی وابسته به جمعیت هلال‌احمر هستند که با نقش‌آفرینی پرستاران به بیماران خدمت می‌کنند و بخشی از اعتماد مردم به مراکز درمانی هلال‌احمر نیز به واسطه عملکرد درست و شایسته پرستاران به دست آمده است.سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار را به تمامی پرستاران کشور و مخصوصا پرستاران شاغل در مراکز درمانی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران تبریک می‌گویم و از خدای متعال، صحت، سلامت و توفیق روزافزون پرستاران را در زندگی و حرفه شریف‌شان خواستارم.