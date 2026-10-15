به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه نشست بررسی وضعیت پروژه‌های راهسازی و طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان‌های گیلانغرب، قصرشیرین و سرپل‌ذهاب، به ریاست دکتر حسینی، نماینده مردم این شهرستان‌ها در مجلس شورای اسلامی و به میزبانی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه برگزار شد.

این نشست به دعوت رامین الماسی، مدیرکل راه و شهرسازی استان، و با حضور مهندس نجفی، معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه، فرمانداران و شهرداران سه شهرستان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان تشکیل شد.

در این جلسه، روند اجرای طرح‌های زیرساختی و عمرانی منطقه، مسائل فنی و اجرایی پروژه‌ها و ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع و تداوم عملیات مورد بررسی قرار گرفت.

در بخش راهسازی، آخرین وضعیت اجرایی تونل گردنه پاتاق، قطعات ۹ و ۱۰ بزرگراه کربلا و محور زله‌زرد بررسی شد. این طرح‌ها در توسعه شبکه ارتباطی غرب استان، افزایش ایمنی تردد، بهبود ظرفیت جابه‌جایی و تسهیل دسترسی میان مناطق جمعیتی و محورهای مواصلاتی نقش دارند.

حاضران در این بخش، مسائل و موانع احتمالی پیش‌روی پروژه‌ها و راهکارهای لازم برای ادامه عملیات اجرایی را بررسی کردند. همچنین بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های متولی برای تسریع در تکمیل طرح‌ها با رعایت الزامات فنی، اعتبارات پیش‌بینی‌شده و برنامه‌های اجرایی تأکید شد.

وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در گیلانغرب، قصرشیرین و سرپل‌ذهاب نیز از دیگر محورهای این نشست بود. در این بخش، روند پیشرفت طرح‌ها و موضوعات مرتبط با اجرای آن‌ها و همکاری دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان مورد بحث قرار گرفت.

تأمین و تکمیل زیرساخت‌های زیربنایی، فراهم‌کردن خدمات عمومی و هماهنگی برای رفع نیازهای اجرایی، از جمله موضوعاتی بود که در ارتباط با پیشبرد طرح‌های مسکن مورد توجه قرار گرفت.

حضور نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی، معاون امور عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی و مسئولان شهرستانی و دستگاه‌های خدمات‌رسان، امکان بررسی مسائل پروژه‌ها در سطوح مختلف اجرایی را فراهم کرد.

در این نشست، بر اهمیت پیگیری مستمر مشکلات، هماهنگی بین‌دستگاهی و توجه به الزامات فنی و اعتباری برای پیشبرد طرح‌های اولویت‌دار راه و مسکن در شهرستان‌های غرب استان تأکید شد.