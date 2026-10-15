به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی امروز پنجشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه امروز در یک امتحان بزرگ قرار داریم، اظهار کرد: امروز هم در عرصه سیاسی در حال گذر از یک پیچ تاریخی و هم در عرصه فرهنگی در گذر از گردنه‌ و یک شبیخون بی‌امان هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در عرصه فرهنگی با موضوع تربیت انسان و متخلق ساختن خود و جامعه مواجه هستیم، ادامه داد: در کنار آن باید موضوع ظواهر جامعه را نیز حفظ کنیم که در این راستا انجام طرح‌های متنوعی چون «فصل رویش» موضوعیت دارد و باید با قوت اجرایی شود.

فاطمی بیان کرد: کارهای ایجابی بیشتر ناظر بر سازندگی افراد، هدایت و الگوسازی برای جامعه است که صدا و سیما در این راستا می‌تواند نقش‌آفرین باشد.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر حفظ هیمنه حاکمیت اسلامی، افزود: خوشبختانه نمایندگان دستگاه قضا در استان و مجموعه دادگستری در میدان‌اند چرا که موازین و ارزش‌های اسلامی و انقلابی باید صیانت شود و حاکمیت، اقتدار خودش را نشان دهد.

فاطمی با تأکید بر ضرورت رعایت موازین اسلامی در جامعه خاصه فضای ادارات و سازمان‌ها، یادآور شد: در این راستا مدیران در ادارات و مدارس و دانشگاه‌ها و ... می‌توانند سختگیری و جدیت بیشتری به خرج دهند و کارکنان زیرمجموعه خود را نسبت به رعایت موازین، ملزم و به قوانین عمل کنند.

وی با بیان اینکه ظاهر جامعه باید اسلامی باشد، گفت: آسیب‌های اجتماعی و جرائم اخلاقی همیشه در جوامع بوده است اما اگر خاکریزها از بین برود و این جرائم بدون هیچ مانعی رخ بدهد، زیبنده جامعه اسلامی نخواهد بود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری ایران با بیان اینکه در قبال ناهنجاری‌ها انتظار برخورد قاطع داریم، افزود: ظاهر جامعه اسلامی گاه متأسفانه تحت کنترل نیست و جا دارد قاطعیت به خرج داده شود.