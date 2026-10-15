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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۰

فاطمی: مدیران در رعایت موازین اسلامی ادارات نقش‌آفرین هستند

فاطمی: مدیران در رعایت موازین اسلامی ادارات نقش‌آفرین هستند

شهرکرد- امام جمعه شهرکرد بر ضرورت رعایت موازین اسلامی در جامعه خاصه فضای ادارات با نقش‌آفرینی مدیران تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی امروز پنجشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه امروز در یک امتحان بزرگ قرار داریم، اظهار کرد: امروز هم در عرصه سیاسی در حال گذر از یک پیچ تاریخی و هم در عرصه فرهنگی در گذر از گردنه‌ و یک شبیخون بی‌امان هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در عرصه فرهنگی با موضوع تربیت انسان و متخلق ساختن خود و جامعه مواجه هستیم، ادامه داد: در کنار آن باید موضوع ظواهر جامعه را نیز حفظ کنیم که در این راستا انجام طرح‌های متنوعی چون «فصل رویش» موضوعیت دارد و باید با قوت اجرایی شود.

فاطمی بیان کرد: کارهای ایجابی بیشتر ناظر بر سازندگی افراد، هدایت و الگوسازی برای جامعه است که صدا و سیما در این راستا می‌تواند نقش‌آفرین باشد.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر حفظ هیمنه حاکمیت اسلامی، افزود: خوشبختانه نمایندگان دستگاه قضا در استان و مجموعه دادگستری در میدان‌اند چرا که موازین و ارزش‌های اسلامی و انقلابی باید صیانت شود و حاکمیت، اقتدار خودش را نشان دهد.

فاطمی با تأکید بر ضرورت رعایت موازین اسلامی در جامعه خاصه فضای ادارات و سازمان‌ها، یادآور شد: در این راستا مدیران در ادارات و مدارس و دانشگاه‌ها و ... می‌توانند سختگیری و جدیت بیشتری به خرج دهند و کارکنان زیرمجموعه خود را نسبت به رعایت موازین، ملزم و به قوانین عمل کنند.

وی با بیان اینکه ظاهر جامعه باید اسلامی باشد، گفت: آسیب‌های اجتماعی و جرائم اخلاقی همیشه در جوامع بوده است اما اگر خاکریزها از بین برود و این جرائم بدون هیچ مانعی رخ بدهد، زیبنده جامعه اسلامی نخواهد بود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری ایران با بیان اینکه در قبال ناهنجاری‌ها انتظار برخورد قاطع داریم، افزود: ظاهر جامعه اسلامی گاه متأسفانه تحت کنترل نیست و جا دارد قاطعیت به خرج داده شود.

کد مطلب 6979058

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