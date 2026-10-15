سرپرستان جدید مناطق یک و سه آبفای کرمانشاه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا داودی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، طی احکامی وحید سنجابی را به‌عنوان سرپرست امور آب و فاضلاب منطقه یک و مهدی رضوان‌مدنی را به‌عنوان سرپرست امور آبفای منطقه سه شهر کرمانشاه منصوب کرد.

آیین تودیع و معارفه مدیران این دو منطقه با حضور محمدمهدی سلطانیان، مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه، فردین شیخی‌نیا، مدیر امور مالی و پشتیبانی شرکت و جمعی از کارکنان برگزار شد.

در این مراسم، از خدمات مهدی رضوان‌مدنی در دوره مسئولیت مدیریت آبفای منطقه یک قدردانی و وحید سنجابی به‌عنوان سرپرست جدید این منطقه معرفی شد.

همچنین با تقدیر از عملکرد علی عبدی، مدیر پیشین منطقه سه آبفای کرمانشاه، مسئولیت سرپرستی این منطقه به مهدی رضوان‌مدنی سپرده شد.

در بخش دیگری از این مراسم، میثم باباجانی و میثم رفیعی به‌ترتیب به‌عنوان رؤسای اداره بهره‌برداری آب مناطق یک و سه شهر کرمانشاه معرفی شدند.