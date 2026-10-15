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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۴

قتل امام جماعت مسجد امام حسن عسکری(ع) ساری

قتل امام جماعت مسجد امام حسن عسکری(ع) ساری

ساری- حجت‌الاسلام یاسر طاهری امام جماعت مسجد امام حسن عسکری(ع) ساری و از اعضای جامعه روحانیت مرکز مازندران در منزل خود به قتل رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یاسر طاهری، امام جماعت مسجد امام حسن عسکری(ع) واقع در منطقه راهبند ساری و عضو جامعه روحانیت مرکز مازندران، امروز در منزل شخصی خود به قتل رسید.

بر اساس اطلاعات اولیه منتشرشده، این حادثه با استفاده از سلاح سرد رخ داده است؛ با این حال تاکنون جزئیات قطعی درباره انگیزه قتل و هویت عامل یا عاملان احتمالی اعلام نشده است.

علی عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران اظهار کرد: در حال حاضر بازپرس‌ها در محل وقوع حادثه حضور دارند و بررسی‌های اولیه برای ارزیابی صحنه در حال انجام است.

وی افزود: پس از انتقال پیکر و ارجاع پرونده به پزشکی قانونی، علت و چگونگی وقوع قتل اعلام خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی درباره جزئیات حادثه و روند رسیدگی قضایی به پرونده پس از اعلام مراجع مسئول منتشر می‌شود.

کد مطلب 6979060

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