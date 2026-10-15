به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه حسن رستم‌زاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای تعهدات تسهیلاتی سفر رئیس‌جمهور، تعیین تکلیف طرح‌های مشمول این مصوبات را از مسئولیت‌های مشترک بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی دانست.

وی با اشاره به لزوم پاسخ‌گویی و شفافیت در روند پیگیری مصوبات اظهار کرد: هر یک از مجموعه‌های مسئول باید در چارچوب وظایف خود برای رفع موانع موجود اقدام کنند تا تعهدات اعلام‌شده به مرحله اجرا برسد و در روند اداری متوقف نماند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه جلسات مشترک باید به تصمیم‌های عملیاتی منجر شوند، افزود: طرح‌ها باید به‌صورت بانک‌به‌بانک و پروژه‌به‌پروژه بررسی شوند و موانع هر پرونده به‌طور دقیق مشخص و برای رفع آن‌ها برنامه زمانی روشنی تعیین شود.

رستم‌زاد تصریح کرد: پرونده‌هایی که با موانع جدی روبه‌رو هستند، باید در کوتاه‌ترین زمان تعیین تکلیف شوند تا فرصت تأمین مالی و اجرای پروژه‌های اولویت‌دار استان از دست نرود.

وی با تأکید بر اینکه ارزیابی عملکرد نباید صرفاً بر اساس درصدهای اعلام‌شده انجام شود، گفت: معیار اصلی، تحقق تعهدات و ورود واقعی منابع مالی به چرخه اقتصادی استان است؛ موضوعی که باید در روند اجرای پروژه‌ها و پیشرفت طرح‌ها قابل مشاهده باشد.

معاون استاندار کرمانشاه در پایان، پیگیری مستمر، هماهنگی میان مدیران بانکی و اجرایی و تصمیم‌گیری به‌موقع را از الزامات اجرای مصوبات سفر رئیس‌جمهور برشمرد و بر همکاری همه مجموعه‌های مسئول برای هموارکردن مسیر تأمین مالی و تحقق اهداف توسعه اقتصادی استان تأکید کرد.