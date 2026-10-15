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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۶

چهارمحال و بختیاری باید در حوزه عفاف و حجاب دارای برنامه باشد

چهارمحال و بختیاری باید در حوزه عفاف و حجاب دارای برنامه باشد

شهرکرد- استاندار گفت: چهارمحال و بختیاری باید در حوزه عفاف و حجاب دارای برنامه باشد که اگر از دستگاه‌ها شروع کنیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی ظهر پنجشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه فرهنگ در تحکیم خانواده، تربیت نسل جوان و شکل‌گیری ساختارهای اجتماعی نقش اساسی دارد، اظهار کرد: رسیدگی به مسائل فرهنگی و اجتماعی نیازمند کار منسجم و تقسیم کار دستگاه‌های مسئول است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه سند برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی استان تدوین شد، ادامه داد: این نقشه برای بازه زمانی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ تدوین شده و پنج مسئله اصلی شامل آسیب‌های اجتماعی، ساماندهی فضای مجازی، ارتقای سواد رسانه‌ای و نیز تقویت سبک زندگی ایرانی اسلامی و جلوگیری از موازی‌کاری در حوزه فرهنگ را در دستور کار قرار داد.

مردانی با تأکید بر اینکه اولویت‌هایی ذیل نقشه فرهنگی استان احصا و مصوب شد، بیان کرد: امسال این اولویت‌ها در دستور کارند که ۱۰۴ اقدام استانی و ۲۱۴ پروژه دستگاهی تعریف شده است و اگر در شورای فرهنگ عمومی مصوب شود، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و وارد فاز اجرایی خواهد شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره تعدد دستگاه‌های مسئول در حوزه فرهنگ، اظهار کرد: با اینحال تقسیم روشن مسئولیت‌ها برای این دستگاه‌ها تعیین نشده است که امیدواریم با اجرای نقشه مهندسی فرهنگی این مشکلات رفع شود.

مردانی تأکید کرد: اصلاح اقدامات و برنامه‌های مندرج در نقشه مهندسی فرهنگی استان، اولویت‌بندی اقدامات جدید، بررسی موانع موجود و منابع مورد نیاز، پایش و گزارش‌دهی از انتظارات ماست.

وی با اشاره به دغدغه مسئولان نسبت به موضوع حجاب و عفاف، گفت: در این راستا قرارگاه استانی حجاب و عفاف تشکیل می‌شود تا بتوانیم رضایت‌مندی نسبی را که در پی اقدامات دادگستری و نیروی انتظامی استان انجام گرفته، حفظ شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه نه رها کردن و نه برخوردهای پرشتاب مورد قبول ما نیست، اظهار کرد: فرهنگ‌سازی همراه با برنامه و مطالبه‌گری همراه با تدبیر مسئولان در حوزه حجاب و عفاف مورد انتظار است.

مردانی با تأکید بر اینکه دستگاه‌ها برنامه جامع حجاب و عفاف را ارائه دهند، تصریح کرد: استان چهارمحال و بختیاری باید در حوزه عفاف و حجاب دارای برنامه باشد و اگر از دستگاه‌ها و ادارات شروع کنیم، بسیاری از مشکلات این حوزه حل خواهد شد.

کد مطلب 6979064

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