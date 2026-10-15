به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی ظهر پنجشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه فرهنگ در تحکیم خانواده، تربیت نسل جوان و شکل‌گیری ساختارهای اجتماعی نقش اساسی دارد، اظهار کرد: رسیدگی به مسائل فرهنگی و اجتماعی نیازمند کار منسجم و تقسیم کار دستگاه‌های مسئول است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه سند برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی استان تدوین شد، ادامه داد: این نقشه برای بازه زمانی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ تدوین شده و پنج مسئله اصلی شامل آسیب‌های اجتماعی، ساماندهی فضای مجازی، ارتقای سواد رسانه‌ای و نیز تقویت سبک زندگی ایرانی اسلامی و جلوگیری از موازی‌کاری در حوزه فرهنگ را در دستور کار قرار داد.

مردانی با تأکید بر اینکه اولویت‌هایی ذیل نقشه فرهنگی استان احصا و مصوب شد، بیان کرد: امسال این اولویت‌ها در دستور کارند که ۱۰۴ اقدام استانی و ۲۱۴ پروژه دستگاهی تعریف شده است و اگر در شورای فرهنگ عمومی مصوب شود، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و وارد فاز اجرایی خواهد شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره تعدد دستگاه‌های مسئول در حوزه فرهنگ، اظهار کرد: با اینحال تقسیم روشن مسئولیت‌ها برای این دستگاه‌ها تعیین نشده است که امیدواریم با اجرای نقشه مهندسی فرهنگی این مشکلات رفع شود.

مردانی تأکید کرد: اصلاح اقدامات و برنامه‌های مندرج در نقشه مهندسی فرهنگی استان، اولویت‌بندی اقدامات جدید، بررسی موانع موجود و منابع مورد نیاز، پایش و گزارش‌دهی از انتظارات ماست.

وی با اشاره به دغدغه مسئولان نسبت به موضوع حجاب و عفاف، گفت: در این راستا قرارگاه استانی حجاب و عفاف تشکیل می‌شود تا بتوانیم رضایت‌مندی نسبی را که در پی اقدامات دادگستری و نیروی انتظامی استان انجام گرفته، حفظ شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه نه رها کردن و نه برخوردهای پرشتاب مورد قبول ما نیست، اظهار کرد: فرهنگ‌سازی همراه با برنامه و مطالبه‌گری همراه با تدبیر مسئولان در حوزه حجاب و عفاف مورد انتظار است.

مردانی با تأکید بر اینکه دستگاه‌ها برنامه جامع حجاب و عفاف را ارائه دهند، تصریح کرد: استان چهارمحال و بختیاری باید در حوزه عفاف و حجاب دارای برنامه باشد و اگر از دستگاه‌ها و ادارات شروع کنیم، بسیاری از مشکلات این حوزه حل خواهد شد.