حبیبی: نخبگان برای حل مشکلات استان کرمانشاه راهکارهای عملی ارائه دهند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در دیدار با نخبگان و استعدادهای برتر استان به مناسبت هفته نخبگان، بر ضرورت استفاده از ایده‌های خلاقانه و توان علمی این قشر در مسیر توسعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه پیشرفت جامعه به اندیشه و توانمندی نخبگان وابسته است، اظهار کرد: سرمایه انسانی مهم‌ترین ظرفیت هر جامعه به شمار می‌رود و بهره‌گیری از دانش، خلاقیت و ابتکار نخبگان می‌تواند در بخش‌های اقتصادی، صنعتی، تولیدی و اجتماعی زمینه‌ساز تحول باشد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت تبدیل دانش به دستاوردهای کاربردی افزود: حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و تحقق اقتصاد مقاومتی، نیازمند اعتماد به توان داخلی و حمایت از ایده‌هایی است که به افزایش بهره‌وری و ایجاد ارزش افزوده منجر می‌شوند.

حبیبی با تأکید بر لزوم همراهی دستگاه‌های اجرایی با پیشنهادهای علمی تصریح کرد: طرح‌هایی که بتوانند کیفیت خدمات، سرعت انجام امور یا شیوه عملکرد دستگاه‌ها را بهبود دهند، باید بررسی و حمایت شوند. مقاومت در برابر روش‌های نو و کارآمد نیز باید جای خود را به بازنگری در رویکردهای مدیریتی بدهد.

وی ارائه راهکارهای اجرایی را یکی از انتظارات از جامعه نخبگانی دانست و گفت: شناسایی مشکلات به‌تنهایی کافی نیست و نخبگان باید با ارائه پیشنهادهای عملی و قابل اجرا، در رفع موانع و پیشرفت استان نقش‌آفرینی کنند. مدیریت استان نیز برای فراهم‌کردن زمینه استفاده از این ظرفیت آمادگی دارد.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به انتخاب رئیس بنیاد نخبگان استان اشاره کرد و افزود: در این انتخاب، جوان‌بودن، برخورداری از جایگاه علمی مناسب و آشنایی با مسائل و مطالبات نخبگان مورد توجه قرار گرفت. امید است با حضور دکتر روشنی، ارتباط بنیاد با جامعه نخبگانی تقویت و پیگیری مشکلات این قشر تسهیل شود.

حبیبی همچنین از برنامه‌ریزی برای حضور نماینده بنیاد نخبگان در نشست‌ها و کارگروه‌های مهم مدیریتی استان خبر داد و اظهار کرد: رئیس بنیاد می‌تواند به نمایندگی از نخبگان در جلساتی همچون شورای برنامه‌ریزی، شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری و شورای اداری حضور یابد تا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای این قشر مستقیماً در فرایند تصمیم‌گیری مطرح شود.

وی در ادامه، مسکن را از جمله دغدغه‌های نخبگان عنوان کرد و گفت: برای پیگیری این موضوع، بنیاد نخبگان باید فهرست متقاضیان واجد شرایط را تهیه و به اداره کل راه و شهرسازی ارسال کند تا امکان بهره‌مندی آنان از ظرفیت زمین و تسهیلات ساخت مسکن بررسی و فراهم شود.

استاندار کرمانشاه در پایان بر ضرورت رفع موانع توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت ارتباط میان نخبگان و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار پیگیری مطالبات این قشر و استفاده مؤثر از توان علمی آنان در حل مسائل استان شد.