روند پیشرفت عملیات اجرایی و وضعیت مسیر عبور خط انتقال گاز بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حسینی، مدیرعامل شرکت گاز استان البرز، با حضور در محل اجرای پروژه‌های مدیریت امور مهندسی و اجرای طرح‌ها، روند پیشرفت عملیات اجرایی و وضعیت مسیر عبور خط انتقال گاز را از نزدیک بررسی کرد.

وی در این بازدید میدانی ضمن گفتگو با پیمانکاران و کارشناسان، موانع موجود را ارزیابی و راهکارهای لازم را با هدف تسریع در عملیات اجرایی و تسهیل روند پیشبرد طرح‌ها مطرح کرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز در ادامه و در مسیر بازگشت، با حضور در بلوار اصلی شهر چهارباغ، از پروژه‌های این محدوده بازدید کرد و دستورات و راهنمایی‌های لازم را به‌منظور ارتقای آمادگی و نحوه اقدام سریع نیروهای امدادی در زمان بروز حوادث احتمالی ارائه داد.

بررسی مستقیم شرایط اجرای پروژه‌ها، رفع موانع میدانی و رصد آمادگی واحدهای عملیاتی از محورهای اصلی این بازدید چندساعته بود.