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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۴

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد؛

تمهیدات ترافیکی بزرگترین رزمایش مواسات و کمک‌ مومنانه بعثت در پایتخت

تمهیدات ترافیکی بزرگترین رزمایش مواسات و کمک‌ مومنانه بعثت در پایتخت

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به برگزاری بزرگترین رزمایش مواسات و کمک مومنانه بعثت از اجرای طرح تمهیدات انتظامی-ترافیکی در روز جمعه ۲۴ مهر در پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص اجرای زمان و مکان این طرح اعلام کرد:این مراسم از ساعت: ۰۸:۰۰ صبح روز جمعه تا ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی به منظور انتظام بخشی به عبور و مرور و برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم در خط ویژه « از میدان امام حسین (ع) تا میدان انقلاب اسلامی » اجرا میگردد.

سردار موسوی پور مکان برگزاری رزمایش را از زیرگذر میدان امام حسین (ع) ودر طول خیابان انقلاب اسلامی تا میدان انقلاب اسلامی اعلام کرد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خاتمه به موتورسیکلت سواران نیز توصیه کرد: مانند همیشه از موتور سواران و ترک نشینان این وسیله نقلیه تقاضا داریم با استفاده از کلاه ایمنی «کلاه زندگی» و رعایت کلیه قوانین ‌و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین سرعت مجاز در معابر پیرامونی و منتهی به برگزاری مراسم تردد نمایند.

کد مطلب 6979071
مهسا حيدری توچائی

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