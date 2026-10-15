پیام تبریک رئیس سازمان حج به پرستاران

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام علی رضا رشیدیان، آمده است: ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س)، عقیله بنی‌هاشم، قهرمان فصاحت و بلاغت، مظهر مهربانی و عطوفت و پیام‌رسان راستین نهضت عاشورا و زیبایی‌های جاودانه آن، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مقام پرستارانی است که با تأسی از سیره آن بانوی بزرگ، صبر، ایثار و خدمت به انسان‌ها را سرلوحه زندگی و حرفه خود قرار داده‌اند.

پرستاران کشورمان، به‌ ویژه در جنگ‌های تحمیلی اخیر، با حضور فداکارانه در کنار مجروحان و آسیب‌دیدگان، جلوه‌هایی درخشان از تعهد، انسان‌دوستی و ازخودگذشتگی را به نمایش گذاشتند. این تلاش‌های ارزشمند، بیانگر جایگاه والای حرفه پرستاری و نقش بی‌بدیل این قشر خدوم در حفظ سلامت جامعه است.

در عرصه حج و زیارت نیز، پرستاران و کادر درمان مرکز پزشکی حج و زیارت با تلاش‌های صادقانه خود در ایام حج تمتع و اربعین حسینی، نقشی مهم در حفظ سلامت حجاج و زائران ایفا می‌کنند؛ خدمتی ارزشمند که افزون بر دانش و تخصص، به صبر، مسئولیت‌پذیری و روحیه ایثار نیازمند است.

اینجانب ضمن تبریک میلاد فرخنده حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار به تمامی پرستاران فداکار کشور، به‌ویژه همکاران پرتلاش مرکز پزشکی حج و زیارت، از مجاهدت‌ها و خدمات صادقانه این عزیزان قدردانی می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون آنان را در مسیر خدمت به مردم و زائران گرامی مسئلت دارم.