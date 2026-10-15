خسروپناه: مسئولان بیش از مردم به خودسازی نیاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم اختتامیه یازدهمین کنگره ملی اعتکاف و هشتمین جشنواره بین‌المللی علمی، ادبی و هنری اعتکاف که در مسجد دانشگاه افسری امام علی(ع) تهران برگزار شد، اعتکاف را فرصتی برای خودسازی، بازگشت به خویشتن و ارتباط دوباره با خداوند دانست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مسئولیت‌های متعدد مدیران اظهار کرد: مسئولان بیش از مردم به خودسازی نیاز دارند و اعتکاف فرصتی است تا عملکرد خود را ارزیابی کنند و ببینند آیا مسئولیت‌هایی را که پذیرفته‌اند، به‌درستی انجام داده‌اند یا خیر.

وی با اشاره به پیوند خودسازی با جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی بیان کرد: خودسازی مقدمه جامعه‌پردازی است و بدون جامعه‌پردازی نیز تمدن‌سازی شکل نمی‌گیرد؛ از این رو، اعتکاف فرصتی برای بازگشت انسان به خویشتن و خداوند است.

اعتکاف ظرفیتی برای تربیت نسل جوان و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است

خسروپناه با تأکید بر ظرفیت تربیتی اعتکاف تصریح کرد: افزایش حضور نوجوانان و جوانان در این مراسم معنوی از رویش‌های ارزشمند انقلاب اسلامی است. حضور نوجوانانی که اهل عبادت و تهجد هستند، نشان می‌دهد اعتکاف ظرفیت مهمی برای تربیت نسل جوان در اختیار جامعه قرار می‌دهد.

وی مسئولیت‌پذیری اجتماعی را از دیگر ظرفیت‌های اعتکاف دانست و گفت: اگر به دنبال تربیت جوانان مسئولیت‌پذیر هستیم، باید خودسازی را تقویت کنیم. مسجد نیز کانون تربیت، ارتباط با خداوند و امیدآفرینی در جامعه است.

اعتکاف الگویی از حکمرانی شبکه‌ای با مشارکت مردم است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به الگوی برگزاری اعتکاف، این حرکت را نمونه‌ای از حکمرانی شبکه‌ای با مشارکت مردم و نهادهای مختلف توصیف کرد.

خسروپناه با بیان اینکه ستاد مرکزی اعتکاف نباید رویکرد انحصارگرایانه داشته باشد، اظهار کرد: هدف ستاد، ایجاد هماهنگی و ارتباط میان مجموعه‌های برگزارکننده است، نه محدود کردن ابتکار عمل مساجد و گروه‌های مردمی. برگزاری اعتکاف نیز باید با رعایت ضوابط شرعی و چارچوب‌های اسلامی و انقلابی دنبال شود.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی نهادهای مسئول خاطرنشان کرد: ظرفیت اعتکاف باید برای تقویت حکمرانی فرهنگی و مواجهه با مسائل اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. هماهنگی، ارزیابی و همکاری مؤثر دستگاه‌ها می‌تواند به تقویت این حرکت مردمی و معنوی کمک کند.