به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا لاهیجان‌زاده شامگاه پنجشنبه در سومین نشست برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری، بر ضرورت تعیین دقیق وظایف دستگاه‌های مسئول، افزایش هماهنگی میان بخش‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت استان‌های ساحلی برای حفاظت از این گونه در معرض خطر انقراض تأکید کرد.

وی برگزاری نشست‌های مشترک و کارگاه‌های آموزشی، بهره‌گیری از توان دستگاه‌های اجرایی و استان‌های ساحلی و کاهش تهدیدهای ناشی از فعالیت‌های انسانی در زیستگاه‌های فوک خزری را از الزامات اجرای مؤثر برنامه حفاظتی برشمرد.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول و مشارکت استان‌های ساحلی، اجرای مؤثر برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری را نیازمند تقویت همکاری‌های ملی و منطقه‌ای، توسعه اقدامات امدادی و کاهش تهدیدهای انسانی دانست.

در این نشست، روند اجرای برنامه اقدام حفاظت از فوک خزری، چالش‌های پیش‌رو، تهدیدهای ناشی از فعالیت‌های صیادی و دریایی، تقویت سازوکارهای امداد و نجات و توسعه پایش و تحقیقات علمی بررسی شد. همچنین نقش دستگاه‌های مسئول در پیشبرد اهداف برنامه و راهکارهای ارتقای اقدامات حفاظتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اقدامات اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران در زمینه امداد و بازتوانی فوک‌های خزری و همکاری با مراکز تخصصی نیز از محورهای مورد توجه این نشست بود. تجربه نجات و تیمار فوک خزری آماده رهاسازی در میانکاله، نمونه‌ای از ظرفیت اجرایی استان در پیوند میان فعالیت‌های میدانی و برنامه‌های ملی حفاظت از این گونه محسوب می‌شود.

همچنین بر ضرورت جلب مشارکت جامعه صیادی در پیشگیری از آسیب به فوک‌های خزری، آموزش و آگاه‌سازی فعالان حوزه دریا و تسهیل گزارش‌دهی موارد گرفتارشدن این پستانداران دریایی در ادوات صیادی تأکید شد. بهره‌گیری از ظرفیت مراکز تخصصی امداد و بازتوانی نیز از جمله راهکارهای مطرح‌شده برای ارتقای اقدامات حفاظتی بود؛ موضوعی که با توجه به گستردگی فعالیت‌های صیادی در سواحل مازندران اهمیت ویژه‌ای دارد.

دبیرخانه برنامه اقدام حفاظت از فوک خزری در دانشگاه تربیت مدرس، واحد نور، در استان مازندران مستقر است و سومین نشست این برنامه با توجه به برنامه رهاسازی فوک خزری نجات‌یافته، در پناهگاه حیات‌وحش میانکاله برگزار شد. این موقعیت می‌تواند زمینه تعامل بیشتر میان مراکز علمی و پژوهشی، مجموعه‌های اجرایی استان و دستگاه‌های مسئول در سطح ملی و منطقه‌ای را فراهم کند.

در پایان نشست، بر پیگیری مستمر اجرای برنامه اقدام ملی، تقویت نقش دبیرخانه در هماهنگی و ارزیابی فعالیت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، تخصصی و اجرایی استان‌های ساحلی، به‌ویژه مازندران، برای تبدیل اهداف حفاظتی به اقدامات عملی و مؤثر در صیانت از فوک خزری تأکید شد.