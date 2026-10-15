به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی شامگاه پنجشنبه در جشنواره ملی لیموترش و خرما، اظهار کرد: رودان به مردم و ولایت‌مداری خود معروف است و عنوان بهشت جنوب نیز از نام این شهرستان مشخص است اما امروز بهشت جنوب با مشکلاتی مواجه است که آب و الگوی کشت از مهم‌ترین آن‌هاست.

وی با اشاره به تولید محصولات کشاورزی در این شهرستان، افزود: امروز محصولات کشاورزی تولید و برداشت می‌شوند، اما آنچه باید در زمینه الگوی کشت رعایت شود، به درستی مورد توجه قرار نگرفته است.

فرماندار رودان با درخواست از کشاورزان در شهرستان رودان برای توجه به الگوی کشت، گفت: از همه کشاورزان عزیز در شهرستان درخواست دارم که به فکر آب باشیم، زیرا کشت و سفره مردم به این موضوع بستگی دارد. اگر الگوی کشت را رعایت کنیم، سفره مردم خالی نمی‌ماند.

محسنی با اشاره به وضعیت تولید لیموترش در رودان، بیان کرد: امروز لیموی رودان در حال از بین رفتن است، محصولی که واقعاً زبانزد بود. باید ببینیم چرا وضعیت به این شکل درآمده و آنچه را که لازم است، رعایت کنیم. الگوی کشت و مصرف آب از موضوعات اساسی هستند و اگر آب نباشد، کشاورزی در رودان نیز نخواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات باغداران ناشی از کمبود آب، اظهار کرد: باغداران ما واقعاً از بی‌آبی ناله می‌کنند و باغ‌هایشان در حال خشک شدن است. باغداری که ۲۰ هکتار باغ لیمو داشته امروز با مشکلاتی مواجه است و از سوی دیگر برای آب و برق جریمه می‌شود. در چنین شرایطی چگونه می‌توان با این کشاورز صحبت کرد.

فرماندار رودان با اشاره به ظرفیت کشاورزان این شهرستان و کیفیت محصولات آن بر ضرورت توجه به صنایع بسته‌بندی تأکید کرد و گفت: رودان در تولید لیمو زبانزد است و بهترین لیمو را دارد، اما گاهی محصول را به صورت فله‌ای یا در گونی ارسال می‌کنیم و همین موضوع مشکلاتی ایجاد کرده است.

محسنی، افزود: اگر صنایع بسته‌بندی در رودان فعال باشند، در سراسر این شهرستان نیروی بیکار نخواهیم داشت. رودان در هر چهار فصل سال محصول دارد، اما در زمینه صنایع بسته‌بندی هنوز نتوانسته‌ایم آن‌گونه که باید فعالیت کنیم.

وی با اشاره به ضرورت بیان واقعیت‌ها از تریبون‌های عمومی، تصریح کرد: گاهی واقعیت‌ها را به مردم نمی‌گوییم، اما امروز به عنوان نماینده دولت اعلام می‌کنم که در حوزه صنایع بسته‌بندی ضعیف عمل کرده‌ایم و باید این بخش را به یک برند تبدیل کنیم.

فرماندار رودان، ادامه داد: لیموی رودان از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است، اما وقتی همین محصول به شمال یا مناطق دیگر می‌رود، در بسته‌بندی‌های یک یا دو کیلوگرمی عرضه می‌شود و با قیمت بالاتری به فروش می‌رسد.

محسنی با اشاره به ظرفیت تولید خرما و سایر محصولات کشاورزی رودان، بیان کرد: علاوه بر لیمو، خرمای شهرستان نیز از محصولات باکیفیت است. فلفل دلمه‌ای ما هم واقعاً محصولی قابل‌توجه است، اما در زمینه بسته‌بندی این محصولات ضعیف عمل می‌شود و محصولات برای بسته‌بندی به مناطق دیگر می‌روند که این موضوع متأسفانه یک مشکل است.

وی با اشاره به راهکارهای حمایت از این بخش، گفت: راهکار اصلی توجه به صنایع بسته‌بندی و تبدیلی است. اعلام کرده‌ایم که در این زمینه کمک می‌کنیم و دولت نیز حمایت خواهد کرد.

فرماندار شهرستان رودان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط بحرانی استان هرمزگان، اظهار کرد: لازم است از تریبون این جشنواره گفته شود که در بدترین شرایط بحرانی با مدیریت محمد آشوری استاندار هرمزگان استان با کمبود و کسری مواجه نبوده است.

محسنی، افزود: واقعاً جا دارد از نماینده عالی دولت در استان تشکر کنیم، زیرا هرمزگان در بحرانی‌ترین شرایط قرار دارد و این موضوع شایسته تقدیر و تشکر است.

وی در پایان با قدردانی از تولیدکنندگان و کشاورزان، خاطرنشان کرد: از تولیدکنندگان و مردمی که با دل و جان کار می‌کنند، باید قدردانی کرد. این مردم بدون هیچ پشتوانه دولتی به فعالیت و تولید ادامه می‌دهند و این تلاش‌ها مایه افتخار است.