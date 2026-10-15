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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۴

رالی موتورسواران «جان‌فدا» در رامسر برگزار شد

رالی موتورسواران «جان‌فدا» در رامسر برگزار شد

رامسر - اختتامیه رالی موتورسواران «جان‌فدا» از موزه زمان تهران تا پردیس موزه‌ای رامسر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان، فرماندار شهرستان رامسر شامگاه پنجشنبه در آیین اختتامیه رالی موتورسواران جان‌فدا که به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، از موزه زمان تهران به مقصد پردیس موزه‌ای رامسر برگزار شد، با تبریک این هفته، بر اهمیت سلامت، فرهنگ پهلوانی و تقویت روحیه وطن‌دوستی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین اصل در ورزش، سلامتی است، اظهار داشت: سلامت، زیربنای حرکت و توسعه است و بدون برخورداری از سلامتی، ادامه مسیر توسعه امکان‌پذیر نخواهد بود.

فرماندار رامسر با اشاره به تفاوت میان قهرمانی و پهلوانی افزود: افرادی که در حوزه ورزش فعالیت می‌کنند، غالباً نگاه قهرمانی دارند، اما آنچه در طول سال‌ها و دهه‌ها در ذهن و خاطره مردم باقی می‌ماند، مرام و منش پهلوانی است.

قبادیان با تأکید بر جایگاه ارزشمند فرهنگ پهلوانی در جامعه تصریح کرد: پهلوانان همواره در مسیر خیر و نیکوکاری قدم برمی‌دارند و نگاه ما نیز باید معطوف به مرام، مسلک و اخلاق پهلوانی باشد؛ چراکه این فرهنگ، سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه محسوب می‌شود.

وی همچنین با اشاره به نقش‌آفرینی مجموعه «جان‌فدا» در تقویت روحیه ملی و میهن‌دوستی گفت: جان‌فدایان، روحیه عرق ملی و عشق به میهن را به منصه ظهور رسانده‌اند و ما نیز تا پای جان در کنار این مرز و بوم خواهیم ایستاد.

فرماندار شهرستان رامسر در ادامه، با اشاره به آنچه از آن به‌عنوان جنگ رمضان یاد کرد، اظهار داشت: در این جنگ، با اتکا به همت مردم در خیابان و میدان، موفق شدیم در برابر ابرقدرت‌ها ایستادگی کنیم.

کد مطلب 6979104

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