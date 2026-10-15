به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان، فرماندار شهرستان رامسر شامگاه پنجشنبه در آیین اختتامیه رالی موتورسواران جان‌فدا که به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش، از موزه زمان تهران به مقصد پردیس موزه‌ای رامسر برگزار شد، با تبریک این هفته، بر اهمیت سلامت، فرهنگ پهلوانی و تقویت روحیه وطن‌دوستی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین اصل در ورزش، سلامتی است، اظهار داشت: سلامت، زیربنای حرکت و توسعه است و بدون برخورداری از سلامتی، ادامه مسیر توسعه امکان‌پذیر نخواهد بود.

فرماندار رامسر با اشاره به تفاوت میان قهرمانی و پهلوانی افزود: افرادی که در حوزه ورزش فعالیت می‌کنند، غالباً نگاه قهرمانی دارند، اما آنچه در طول سال‌ها و دهه‌ها در ذهن و خاطره مردم باقی می‌ماند، مرام و منش پهلوانی است.

قبادیان با تأکید بر جایگاه ارزشمند فرهنگ پهلوانی در جامعه تصریح کرد: پهلوانان همواره در مسیر خیر و نیکوکاری قدم برمی‌دارند و نگاه ما نیز باید معطوف به مرام، مسلک و اخلاق پهلوانی باشد؛ چراکه این فرهنگ، سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه محسوب می‌شود.

وی همچنین با اشاره به نقش‌آفرینی مجموعه «جان‌فدا» در تقویت روحیه ملی و میهن‌دوستی گفت: جان‌فدایان، روحیه عرق ملی و عشق به میهن را به منصه ظهور رسانده‌اند و ما نیز تا پای جان در کنار این مرز و بوم خواهیم ایستاد.

فرماندار شهرستان رامسر در ادامه، با اشاره به آنچه از آن به‌عنوان جنگ رمضان یاد کرد، اظهار داشت: در این جنگ، با اتکا به همت مردم در خیابان و میدان، موفق شدیم در برابر ابرقدرت‌ها ایستادگی کنیم.