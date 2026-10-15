بخشدار سعدآباد: پرستاران نماد تعهد و خدمت خالصانه هستند

مصطفی سلیمی‌مفرد به مناسبت سالروز ولادت باسعادت حضرت زینب‌کبری (س) و روز پرستار، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ارزشمند پرستاران در نظام سلامت، خدمت به بیماران را جلوه‌ای از تعهد انسانی، ایثار و مسئولیت‌پذیری دانست و بر ضرورت ارج نهادن به تلاش‌های این قشر خدوم تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه پرستاری در آموزه‌های دینی اظهار کرد: پیامبر خدا (ص) فرموده‌اند: «هر کس یک شبانه‌روز بیماری را پرستاری کند، خداوند او را همراه با ابراهیم خلیل برمی‌انگیزد و به‌سان برقی پر درخشش، از صراط می‌گذرد.

بخشدار سعدآباد افزود: میلاد باسعادت حضرت زینب‌کبری (س) که به نام روز پرستار نام‌گذاری شده است، فرصتی ارزشمند برای ارج نهادن به جایگاه پرستاران و قدردانی از تلاش‌های ارزشمند آنان در مسیر حفظ سلامت جامعه و خدمت‌رسانی به مردم است.

سلیمی‌مفرد با تأکید بر نقش مؤثر کادر بهداشت و درمان در تأمین سلامت عمومی جامعه تصریح کرد: خدمات ارزشمند کادر بهداشت و درمان و پرستاران در سراسر کشور، به‌ویژه در شهرها و روستاهای بخش سعدآباد، جلوه‌ای از تلاش‌های شبانه‌روزی، تعهد حرفه‌ای و خدمت خالصانه این قشر خدوم در پاسخ‌گویی به نیازهای درمانی مردم این کهن‌دیار استان بوشهر است.

وی ادامه داد: پرستاران با مسئولیت‌پذیری، دلسوزی و تلاش مستمر خود، نقشی مهم در مراقبت از بیماران و ارتقای سلامت جامعه ایفا می‌کنند و خدمات آنان شایسته قدردانی و تکریم است.

بخشدار سعدآباد در ادامه، فرارسیدن پنجم جمادی‌الاول، سالروز ولادت باسعادت حضرت زینب‌کبری (س) و روز پرستار را به همه پرستاران پرتلاش و دلسوز، به‌ویژه خدمتگزاران مردم عزیز بخش سعدآباد، تبریک گفت و از زحمات و خدمات صادقانه آنان قدردانی کرد.

سلیمی‌مفرد در پایان از درگاه خداوند متعال، سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون پرستاران و کادر بهداشت و درمان را در مسیر خدمت‌رسانی به مردم مسئلت کرد.