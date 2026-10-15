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۲۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۴

امام جمعه دشتی: نمایشگاه اسوه ویترین توانمندی‌های بسیج است

امام جمعه دشتی: نمایشگاه اسوه ویترین توانمندی‌های بسیج است

بوشهر- امام جمعه دشتی گفت: نمایشگاه اسوه، ویترین توانمندی‌ها و الگوی موفق خدمت‌رسانی بسیج است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست پنجشنبه شب در آیین افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پایگاه‌های اسوه بسیج شهرستان دشتی، با اشاره به نقش اثرگذار بسیج در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی اظهار کرد: بسیجیان در رفتار، اخلاق و خدمت به مردم نیز باید الگو و اسوه باشند.

وی با بیان اینکه نمایشگاه اسوه، ویترین توانمندی‌های بسیج است، افزود: این نمایشگاه فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها، خلاقیت‌ها و فعالیت‌های اثرگذار پایگاه‌های مقاومت است تا تجربه‌های موفق آنان در معرض دید قرار گیرد و زمینه الگوبرداری و رشد سایر پایگاه‌ها فراهم شود.

امام جمعه دشتی تصریح کرد: هدف از طرح اسوه، شناسایی و معرفی پایگاه‌هایی است که تجربه‌های موفق آن‌ها می‌تواند الگویی برای دیگر پایگاه‌های مقاومت باشد. لازم است این تجربیات به‌درستی منتقل شود تا کارهای خوب گسترش پیدا کند و زمینه رشد همه پایگاه‌های مقاومت فراهم شود.

امام جمعه دشتی با تأکید بر اینکه بسیج خود همواره اسوه خدمت و فداکاری بوده است، خاطرنشان کرد: مردم آثار و برکات خدمات بسیج را در زندگی خود احساس می‌کنند و همین خدمت صادقانه به مردم، از مهم‌ترین جلوه‌های الگو بودن بسیج است.

وی با اشاره به جایگاه محوری پایگاه‌های مقاومت در محلات گفت: پایگاه مقاومت، قلب تپنده یک محله است و هر پایگاه باید به پایگاهی برای حل مسائل و مشکلات محله و پناهگاهی برای نیازمندان تبدیل شود.

امام جمعه دشتی در پایان، پیوند و هم‌افزایی میان پایگاه‌های مقاومت، مساجد، مدارس و هیئت‌های مذهبی را ضروری دانست و تأکید کرد: وقتی پایگاه بسیج با مسجد، مدرسه و هیئت محله پیوند بخورد، برکات فراوانی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم ایجاد خواهد شد.

کد مطلب 6979118

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