به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست پنجشنبه شب در آیین افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پایگاه‌های اسوه بسیج شهرستان دشتی، با اشاره به نقش اثرگذار بسیج در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی اظهار کرد: بسیجیان در رفتار، اخلاق و خدمت به مردم نیز باید الگو و اسوه باشند.

وی با بیان اینکه نمایشگاه اسوه، ویترین توانمندی‌های بسیج است، افزود: این نمایشگاه فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها، خلاقیت‌ها و فعالیت‌های اثرگذار پایگاه‌های مقاومت است تا تجربه‌های موفق آنان در معرض دید قرار گیرد و زمینه الگوبرداری و رشد سایر پایگاه‌ها فراهم شود.

امام جمعه دشتی تصریح کرد: هدف از طرح اسوه، شناسایی و معرفی پایگاه‌هایی است که تجربه‌های موفق آن‌ها می‌تواند الگویی برای دیگر پایگاه‌های مقاومت باشد. لازم است این تجربیات به‌درستی منتقل شود تا کارهای خوب گسترش پیدا کند و زمینه رشد همه پایگاه‌های مقاومت فراهم شود.

امام جمعه دشتی با تأکید بر اینکه بسیج خود همواره اسوه خدمت و فداکاری بوده است، خاطرنشان کرد: مردم آثار و برکات خدمات بسیج را در زندگی خود احساس می‌کنند و همین خدمت صادقانه به مردم، از مهم‌ترین جلوه‌های الگو بودن بسیج است.

وی با اشاره به جایگاه محوری پایگاه‌های مقاومت در محلات گفت: پایگاه مقاومت، قلب تپنده یک محله است و هر پایگاه باید به پایگاهی برای حل مسائل و مشکلات محله و پناهگاهی برای نیازمندان تبدیل شود.

امام جمعه دشتی در پایان، پیوند و هم‌افزایی میان پایگاه‌های مقاومت، مساجد، مدارس و هیئت‌های مذهبی را ضروری دانست و تأکید کرد: وقتی پایگاه بسیج با مسجد، مدرسه و هیئت محله پیوند بخورد، برکات فراوانی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم ایجاد خواهد شد.

