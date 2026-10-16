میلاد حضرت زینب (س)؛ فرصتی برای بازخوانی سبک زندگی و تجلیل روز پرستار

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، فاطمه گلوی: میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س)، بانوی صبر و استقامت، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی سیره زندگی ایشان و تجلیل از تلاش‌های بی‌وقفه پرستاران در مسیر حفظ سلامت جامعه است؛ مناسبتی که با نام‌گذاری این روز به‌عنوان روز پرستار در تقویم ایران، پیوندی عمیق میان فرهنگ عاشورایی و رسالت انسانی حرفه پرستاری برقرار کرده است.

حضرت زینب (س) با حضور تأثیرگذار خود در واقعه کربلا و مسئولیت‌پذیری در مراقبت از بازماندگان این حادثه، نمادی ماندگار از صبوری، مهربانی، ایثار و توجه به رنج انسان‌ها به شمار می‌روند.

ایشان در دشوارترین شرایط، ضمن پاسداری از پیام نهضت عاشورا، با تکیه بر ایمان و استقامت، نقش مهمی در حمایت از زنان و کودکان کاروان اهل‌بیت (ع) ایفا کردند.

نام گذاری روز میلاد ایشان به روز پرستار نیز فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های کادر پرستاری است؛ قشری که با دانش تخصصی، تعهد حرفه‌ای و روحیه همدلی، در خط مقدم مراقبت از بیماران حضور دارد. بزرگداشت این مناسبت، افزون بر تکریم مقام پرستاران، یادآور ضرورت توجه به حقوق، مطالبات و شرایط کاری آنان است.

بی‌تردید، ترویج سیره حضرت زینب (س) می‌تواند زمینه‌ساز تقویت فرهنگ خدمت‌رسانی، مسئولیت‌پذیری و پاسداشت کرامت انسانی در جامعه باشد.

کرامات حضرت زینب (س) باید در کنار معرفت، تقوا و سیره عملی ایشان شناخته شود

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین موسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه معنوی حضرت زینب کبری (س)، تأکید کرد: شناخت کرامات این بانوی بزرگوار زمانی به معرفت دینی عمیق‌تر منتهی می‌شود که با مطالعه سیره، رفتار و مواضع تاریخی ایشان همراه باشد.

وی میلاد حضرت زینب کبری (س) از مناسبت‌های مهم برای بازخوانی ابعاد معنوی زندگی بانوی کربلا دانست و گفت: در فرهنگ شیعه، محبت و توسل به اهل‌بیت (ع) جایگاه ویژه‌ای دارد و شخصیت حضرت زینب (س) نیز به دلیل ایمان، صبر، معرفت و استقامت، مورد توجه و ارادت پیروان مکتب اهل‌بیت (ع) قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام موسوی ادامه داد: کرامت در معنای دینی، به منزلت و بزرگواری انسان در پرتو ایمان، تقوا و قرب الهی اشاره دارد. در مباحث مربوط به اولیای الهی، کرامت گاهی به امور خارق‌العاده نیز اطلاق می‌شود؛ با این حال، نباید مفهوم کرامت را صرفا به رخدادهای غیرعادی محدود کرد.

وی اظهار کرد: در بررسی شخصیت حضرت زینب (س)، باید به مجموعه‌ای از ویژگی‌ها توجه داشت؛ عبادت، معرفت، شجاعت، پاسداری از حقیقت و تحمل مسئولیت در دشوارترین شرایط، این ویژگی‌ها نشان می‌دهد که معنویت حقیقی، انسان را از مسئولیت اجتماعی دور نمی‌کند، بلکه توان او را برای انجام وظیفه افزایش می‌دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در افزود: میلاد حضرت زینب(س) این امکان می‌دهد معنویت را از سطح مراسم و احساسات فراتر ببریم و آن را در رفتار روزانه جست‌وجو کنیم؛ رعایت حق مردم، کمک به نیازمندان، حمایت از بیماران، صداقت و دفاع از مظلوم، از رفتارهایی است که می‌تواند محبت به اهل‌بیت (ع) را در زندگی اجتماعی متجلی کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیام اصلی ایثارگری حضرت زینب(س) را می‌توان در پیوند ایمان، عزت و مسئولیت خلاصه کرد. حضرت زینب (س) در سخت‌ترین شرایط، هویت و موضع خود را حفظ کردند و اجازه ندادند فشارهای بیرونی، حقیقت را از صحنه کنار بزند؛ بزرگداشت میلاد ایشان زمانی اثربخش خواهد بود که این ارزش‌ها در خانواده، جامعه و مناسبات انسانی ما نمود عملی پیدا کند.

شناخت شخصیت علمی حضرت زینب (س)، ضرورتی برای شناخت جایگاه زن در اسلام

زهرا رحمانی، مدیر حوزه علمیه حضرت فاطمه معصومه(س) زاهدان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن تأکید بر ضرورت شناخت ابعاد علمی، اخلاقی و اجتماعی حضرت زینب کبری (س)، اظهار کرد: میلاد این بانوی بزرگوار فرصتی برای عبور از نگاه صرفاً عاطفی به زندگی ایشان و بازشناسی نقش مؤثر زنان در تاریخ اسلام است.

وی افزود: شخصیت این بانوی بزرگوار، به‌ویژه در حوادث پس از واقعه عاشورا، نشان می‌دهد که برخورداری از معرفت دینی و قدرت تحلیل شرایط، چگونه می‌تواند در دشوارترین موقعیت‌ها راهگشا باشد.

رحمانی بیان کرد: شناخت حضرت زینب (س) نباید تنها به مصائب ایشان در واقعه کربلا محدود شود؛این بانوی بزرگوار در خانواده‌ای پرورش یافت که علم، معنویت و مسئولیت اجتماعی در آن جایگاهی اساسی داشت؛ ایشان با برخورداری از دانش دینی، بینش عمیق و توانایی بیان حقایق، نقشی برجسته در حفظ پیام نهضت عاشورا ایفا کردند.

وی تصریح کرد: خطبه‌های نقل‌شده از حضرت زینب (س) در کوفه و شام، از جلوه‌های مهم این نقش‌آفرینی است؛ این سخنان در شرایطی بیان شد که فضای سیاسی و اجتماعی به زیان خاندان پیامبر (ص) بود و بیان حقیقت به شجاعت و تسلط بر کلام نیاز داشت؛ اهمیت این خطبه‌ها در آن است که نشان می‌دهد آگاهی و قدرت استدلال می‌تواند در برابر تحریف و تبلیغات نادرست، نقش تعیین‌کننده داشته باشد.

مدیر حوزه علمیه فاطمه معصومه(س) زاهدان یکی از پیام‌های مهم میلاد حضرت زینب(س)، را ضرورت فراهم‌کردن زمینه رشد علمی و اخلاقی زنان دانست و گفت: حضرت زینب (س) نمونه‌ای از پیوند دانش، ایمان و مسئولیت‌پذیری هستند. زنان امروز نیز می‌توانند با بهره‌گیری از آموزش، مشارکت اجتماعی و تقویت توانمندی‌های خود، در پیشرفت خانواده و جامعه نقش‌آفرینی کنند.

وی ادامه داد: البته الگوگیری از شخصیت‌های دینی به معنای نادیده‌گرفتن شرایط تاریخی و اجتماعی متفاوت نیست؛ بلکه باید ارزش‌های ماندگار سیره آنان، مانند آگاهی، عزت‌نفس، شجاعت و دفاع از حقیقت را متناسب با نیازهای امروز به کار گرفت.

رحمانی در پایان خاطرنشان کرد: میلاد حضرت زینب (س) یادآور آن است که ایمان و معرفت، در کنار شجاعت و مسئولیت اجتماعی، می‌توانند زمینه‌ساز حضوری مؤثر در تاریخ باشند؛ پیامی که همچنان برای خانواده‌ها، مراکز آموزشی و جامعه امروز اهمیت دارد.

روز پرستار، فرصتی برای پاسداشت سیره حضرت زینب (س) و خدمتگزاران سلامت

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جان آبادی، معاونت فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: روز میلاد حضرت زینب کبری (س) در تقویم کشورمان به‌عنوان روز پرستار نام‌گذاری شده است؛ انتخابی که ریشه در توجه به سیره این بانوی بزرگوار و نقش ایشان در مراقبت از بازماندگان واقعه عاشورا دارد؛ حضرت زینب (س) در شرایطی بسیار دشوار، علاوه بر دفاع از حقیقت نهضت امام حسین (ع)، مسئولیت حمایت از زنان و کودکان کاروان اهل‌بیت (ع) را نیز بر عهده داشتند؛ این مسئولیت‌پذیری، جلوه‌ای از پیوند مهرورزی، صبر و خدمت به انسان است.

وی ادامه داد: روز پرستار نباید تنها به برگزاری مراسم و بیان تبریک‌ها محدود شود؛ بلکه فرصتی برای شناخت بهتر دشواری‌های این حرفه و قدردانی عملی از تلاش کسانی است که در مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، شبانه‌روز در کنار بیماران حضور دارند؛پرستاران علاوه بر دانش تخصصی و مهارت حرفه‌ای، به صبوری، دقت، همدلی و توانایی مواجهه با شرایط بحرانی نیاز دارند؛این ویژگی‌ها با ارزش‌هایی که در سیره حضرت زینب (س) برجسته است، ارتباط معناداری دارد.

حجت‌الاسلام جان آبادی اظهار کرد: ضروری است که تجلیل از پرستاران با توجه به مسائل واقعی آنان همراه باشد؛ فراهم‌کردن شرایط کاری مناسب، حمایت از سلامت جسمی و روانی کادر درمان، پرداخت به‌موقع مطالبات و تقویت امکانات مراکز درمانی، از اقداماتی است که می‌تواند نشان‌دهنده احترام واقعی جامعه به این حرفه باشد.

وی گفت: همچنین خانواده‌ها و مراکز آموزشی می‌توانند با معرفی ابعاد مختلف شخصیت حضرت زینب (س)، نسل جوان را با ارزش‌هایی مانند مسئولیت‌پذیری، خدمت بی‌منت و احترام به کرامت انسان آشنا کنند؛در اگر این ارزش‌ها در رفتار روزمره ما نمود پیدا کند، پیام میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار از سطح شعار فراتر خواهد رفت.

معاونت فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت، روز پرستار فرصتی برای تجلیل از همه کسانی است که با دانش، تعهد و انسان‌دوستی در مسیر کاهش رنج بیماران تلاش می‌کنند؛ الگوگیری از حضرت زینب (س) نیز می‌تواند این خدمت را با معنویت، اخلاق و احساس مسئولیت عمیق‌تری همراه سازد.

حضرت زینب (س) الگوی ماندگار پرستاری، صبوری و مسئولیت‌پذیری است

اسما سارانی، مسئول واحد خواهران نمایندگی نهاد رهبری دانشگاه سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه حضرت زینب کبری (س) در تاریخ اسلام، تأکید کرد: سیره این بانوی بزرگوار، الگویی جامع برای پرستاران و همه افرادی است که با درد، رنج و نیازهای انسانی مواجه‌اند.

وی گفت: میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س)، افزون بر آنکه فرصتی برای بازخوانی ابعاد شخصیتی این بانوی بزرگوار است، به دلیل پیوند این مناسبت با روز پرستار، زمینه‌ای برای توجه دوباره به ارزش مراقبت از انسان و مسئولیت اجتماعی در فرهنگ اسلامی فراهم می‌کند.

سارانی ادامه داد: حضرت زینب (س) در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ اسلام، مسئولیتی سنگین در حمایت از بازماندگان واقعه کربلا بر عهده گرفتند؛ مراقبت از کودکان، رسیدگی به افراد آسیب‌دیده و حفظ انسجام کاروان اهل‌بیت (ع)، در شرایطی انجام شد که اندوه، ناامنی و فشارهای روحی بر آن کاروان سایه افکنده بود؛ این رفتار نشان می‌دهد که پرستاری تنها به انجام اقدامات درمانی محدود نیست، بلکه توجه به کرامت انسان، آرام‌کردن دل‌های مضطرب و همراهی با افراد در شرایط دشوار را نیز دربرمی‌گیرد.

وی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین درس‌ها، حفظ احترام بیمار و توجه به ابعاد انسانی رنج است؛ بیمار علاوه بر درمان جسمی، به آرامش روانی، شنیده‌شدن و برخورد محترمانه نیاز دارد؛ پرستاری که با صبر و مسئولیت‌پذیری به بیمار رسیدگی می‌کند، در عمل به ارزش‌هایی نزدیک می‌شود که در سیره بانوی کربلا برجسته است.

مسئول خواهران نمایندگی نهاد رهبری دانشگاه سیستان و بلوچستان در پایان تصریح کرد: میلاد حضرت زینب (س) فرصتی برای تجدید عهد با ارزش‌هایی همچون مهربانی، ایثار، صبوری و مسئولیت‌پذیری است؛ ارزش‌هایی که هم در زندگی خانوادگی و اجتماعی و هم در عرصه حرفه‌ای پرستاری، نقشی تعیین‌کننده دارند.