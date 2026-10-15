تقویت توان دفاعی کشور، ضرورتی راهبردی است؛ «ایمان»پشتوانه اقتدار نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه پنجشنبه در دیدار با فرمانده و کارکنان گردان تکاوری ۱۲۰ فرماندهی انتظامی استان سمنان که در دفتر وی برگزار شد، بر ضرورت تقویت توانمندی‌های دفاعی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم در زمینه آمادگی در برابر دشمن اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن کریم به مؤمنان دستور داده است که توان و آمادگی خود را برای مقابله با دشمن افزایش دهند.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان افزود: بر اساس دستور قرآن کریم، نیروهای مسلح باید از نظر نیروی انسانی، تجهیزات و فناوری‌های دفاعی، همواره در مسیر تقویت توانمندی‌های خود حرکت کنند.

مطیعی با اشاره به جایگاه فرماندهان شهید نیروهای مسلح گفت: هر یک از این فرماندهان، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور بودند و فقدان آنان ضایعه‌ای بزرگ به شمار می‌رود؛ با این حال، مسیر مجاهدت و دفاع از نظام اسلامی با اتکا به ایمان، وحدت و فداکاری نیروهای مسلح ادامه دارد.

وی همچنین با اشاره به ایستادگی نیروهای جبهه مقاومت، از جمله رزمندگان یمن، اظهار کرد: مقاومت نیروهای یمنی و دیگر رزمندگان جبهه مقاومت در برابر قدرت‌هایی که از امکانات گسترده نظامی برخوردارند، با وجود محدودیت‌های مختلف، نشان می‌دهد که توان دفاعی تنها به حجم تجهیزات وابسته نیست، بلکه ایمان، اراده و روحیه جهادی نیز در میدان مبارزه نقشی تعیین‌کننده دارند.

امام جمعه سمنان با تمجید از روحیه و آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی با افتخار از نیروهای مسلح یاد کرده‌اند و این افتخار، ریشه در برخورداری کشور از نیروهایی مؤمن، استوار و فداکار دارد که در شرایط دشوار نیز میدان را خالی نمی‌کنند و با تمام توان به وظایف خود عمل می‌کنند.

مطیعی در پایان با تأکید بر جایگاه معنوی خدمت در نیروهای مسلح گفت: خدمت در مسیر دفاع از نظام اسلامی، نوعی عبادت و سربازی امام زمان(عج) است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مسیر حفظ دین و پاسداری از دستاوردهای نظام تلاش می‌کنند.