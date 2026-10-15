تقدیر رئیس سازمان اورژانس کشور از پرستاران خط مقدم نجات جان بیماران

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، در پیامی به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، این روز را به تمامی اعضای جامعه پرستاری کشور، به‌ویژه پرستاران شاغل در مجموعه اورژانس کشور، تبریک گفت.

در این پیام آمده است: روز پرستار فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مقام انسان‌هایی است که با دانش، تعهد و دستان مهربان خود، مرهمی بر رنج بیماران می‌گذارند و در لحظات دشوار زندگی، امید و آرامش را به آنان هدیه می‌کنند.

میعادفر در این پیام با اشاره به جایگاه پرستاران در نظام سلامت تأکید کرد: پرستاران از ارکان اصلی نظام سلامت هستند که با صبر، تخصص و فداکاری، نقشی انکارناپذیر در حفظ سلامت جامعه ایفا می‌کنند.

وی همچنین تلاش‌های پرستاران، به‌ویژه در شرایط بحرانی و حوادث پیش‌بینی‌نشده را جلوه‌ای از تعهد و مسئولیت‌پذیری در مسیر خدمت به مردم دانست و از خدمات صادقانه این قشر در صیانت از سلامت جامعه قدردانی کرد.