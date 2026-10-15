به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی پنجشنبه‌شب در جمع مردم حاضر در چهارراه طالقانی قزوین، با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب (س)، نقش زنان ایرانی در ایستادگی پس از شهادت اعضای خانواده‌هایشان را مورد توجه قرار داد و گفت: زنان این سرزمین در جریان جنگ‌های اخیر، با وجود از دست دادن فرزندان، همسران و دیگر اعضای خانواده خود، پرچم ایستادگی را زمین نگذاشتند.

وی با اشاره به خانواده‌هایی که در حملات اخیر عزیزان خود را از دست داده‌اند، اظهار کرد: صبر و استقامت این خانواده‌ها و استمرار حضور آنان در صحنه، جلوه‌ای از پایداری اجتماعی است که باید ابعاد آن برای نسل‌های آینده روایت شود.

ایستادگی مردم، یکی از عوامل مهم در ناکامی دشمن است

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به ابعاد جنگ‌های اخیر و خسارت‌های واردشده به کشور افزود: در این مدت، فرماندهان ارشد نظامی و شماری از مسئولان کشور به شهادت رسیدند؛ حوادثی که هرکدام می‌توانست پیامدهای جدی برای ساختار سیاسی و نظامی کشور داشته باشد، اما به اعتقاد من، استمرار حضور مردم و حفظ انسجام اجتماعی از عوامل مهم در عبور کشور از این شرایط بوده است.

کاظمی با اشاره به اظهارات منتسب به مقام‌های آمریکایی درباره سال‌ها برنامه‌ریزی برای مواجهه نظامی با ایران گفت: به گفته او، آمریکا و متحدانش برای سناریوهای مختلف نظامی و سیاسی آماده شده بودند و انتظار داشتند جمهوری اسلامی در مدت کوتاهی با مشکلات جدی مواجه شود.

وی با بیان اینکه ابعاد و پیامدهای تحولات اخیر ممکن است با گذشت زمان روشن‌تر شود، حضور مستمر مردم در تجمعات را یکی از مؤلفه‌های مؤثر در حفظ انسجام داخلی دانست و اظهار کرد: مردم در شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی نیز در صحنه حضور داشته‌اند و این حضور، از نگاه او، نشان‌دهنده اهمیت اراده عمومی در تحولات کشور است.

جنگ شناختی؛ عرصه‌ای مهم در تقابل با ایران

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت جنگ شناختی گفت: در کنار عرصه نظامی، باید به جنگ شناختی نیز توجه داشت؛ عرصه‌ای که به گفته او، در آن تلاش می‌شود با انتشار روایت‌های خاص، اراده جامعه تضعیف و زمینه تردید در توانایی‌ها و آینده کشور ایجاد شود.

وی با انتقاد از دیدگاه‌هایی که در شرایط تهدید، پذیرش امتیازهای سیاسی و عقب‌نشینی در برابر آمریکا را توصیه می‌کنند، اظهار کرد: برخی جریان‌ها با برجسته‌کردن ضرورت حفظ بقا به هر قیمت، از پذیرش توافق‌هایی سخن می‌گویند که به باور او، می‌تواند به از دست رفتن بخشی از استقلال و دستاوردهای کشور منجر شود.

این کارشناس سیاسی با اشاره به قراردادهای تاریخی گلستان و ترکمانچای افزود: نمی‌توان تجربه تاریخی واگذاری سرزمین و امتیازهای سنگین را نادیده گرفت و در شرایط کنونی نیز صرفاً با استناد به دشواری‌های موجود، عقب‌نشینی را تنها راه پیش رو معرفی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق پیشنهادها و مواضع سیاسی گفت: فعالان سیاسی و رسانه‌ای باید میان نقد عملکردها و ترویج ناامیدی تفاوت قائل شوند و اجازه ندهند روایت‌های مبتنی بر ترس، ارزیابی جامعه از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

تأکید بر ظرفیت‌های داخلی در عرصه دفاعی

کاظمی با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور اظهار کرد: به اعتقاد او، بخش مهمی از ظرفیت‌های مورد استفاده ایران در عملیات‌های دفاعی و تهاجمی، حاصل توان داخلی بوده است؛ ظرفیتی که در سال‌های گذشته توسعه یافته و در تحولات اخیر مورد استفاده قرار گرفته است.

وی همچنین مدعی شد که حملات ایران به برخی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، بخشی از محاسبات طرف مقابل را با مشکل مواجه کرده است و افزود: از نگاه او، تحولات نظامی اخیر بر ارزیابی‌های بین‌المللی از توان دفاعی ایران تأثیر گذاشته است.

این سخنران با اشاره به حمله به مدرسه میناب و شهادت دانش‌آموزان، بر ضرورت توجه به ابعاد انسانی جنگ و بازتاب پیامدهای حملات نظامی تأکید کرد و گفت: روایت این حوادث و انتقال ابعاد آن به افکار عمومی، بخشی از مسئولیت رسانه‌ها و فعالان فرهنگی است.

ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی باید مورد توجه قرار گیرد

کاظمی در ادامه با اشاره به واکنش‌ها در برخی کشورهای منطقه به شهادت رهبر شهید، از حضور معترضان در مقابل کنسولگری آمریکا در پاکستان و برگزاری مراسم‌های مرتبط در عراق سخن گفت و این رویدادها را نشانه‌ای از ظرفیت‌های فرامرزی همبستگی با ایران دانست.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در منطقه اظهار کرد: به باور او، تعاملات مردمی و واکنش‌های افکار عمومی در کشورهای مختلف می‌تواند در معادلات سیاسی و بین‌المللی اثرگذار باشد و نباید ظرفیت‌های غیرنظامی و اجتماعی را در تحلیل تحولات نادیده گرفت.

این کارشناس مسائل سیاسی همچنین به تحولات داخلی آمریکا و اختلاف‌نظرهای سیاسی در این کشور اشاره کرد و گفت: از نگاه او، پیامدهای جنگ و اختلافات درون ساختار سیاسی آمریکا می‌تواند بر فضای سیاسی این کشور تأثیر بگذارد.

حفظ حضور مردم در میدان در کنار توجه به مشکلات اقتصادی

کاظمی با اشاره به دشواری‌های اقتصادی کشور تصریح کرد: شرایط پیش‌آمده فشارهایی بر زندگی مردم وارد کرده و نمی‌توان این مشکلات را نادیده گرفت؛ با این حال، او معتقد است که نباید فشارهای اقتصادی به عاملی برای تضعیف امید اجتماعی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه کشور در مسیر عبور از شرایط دشوار به صبر و پایداری نیاز دارد، گفت: مردم ایران در مقاطع مختلف با مشکلات و فشارهای جدی مواجه بوده‌اند و از نگاه او، حفظ همبستگی اجتماعی می‌تواند در عبور از بحران‌ها نقش داشته باشد.

این سخنران همچنین نسبت به آنچه تلاش برای تبدیل نارضایتی‌های اقتصادی به بحران سیاسی و امنیتی می‌خواند، هشدار داد و بر ضرورت هوشیاری در برابر روایت‌هایی تأکید کرد که به گفته او، با هدف تضعیف انسجام داخلی منتشر می‌شوند.

کاظمی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان و خادمان تجمعات مردمی در قزوین، حضور مستمر مردم در میدان را اقدامی مؤثر در دفاع از استقلال، عزت و کرامت کشور توصیف کرد و بر ضرورت حفظ آمادگی اجتماعی و تداوم مشارکت مردم در تحولات پیش رو تأکید کرد.