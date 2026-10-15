به گزارش خبرنگار مهر، ایرج ذاکری شامگاه پنجشنبه در جشنواره ملی لیموترش و خرما، اظهار کرد: شهرستان رودان با توجه به اقلیم مناسب و تنوع کشت از ظرفیت بالایی در تولید محصولات کشاورزی از جمله محصولات گلخانه‌ای و انواع مرکبات برخوردار است.

وی افزود: انواع لیموترش، لیموشیرین، لیموسنگی و همچنین انواع پرتقال از جمله پرتقال والنسیا، پرتقال شب عید، پرتقال مارسلی و پرتقال محلی در منطقه رودان کشت می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی رودان با اشاره به ظرفیت تولید محصولات گلخانه‌ای در این شهرستان، بیان کرد: خوشبختانه رودان از نظر سطح زیر کشت محصولات گلخانه‌ای رتبه نخست استان را دارد و صادرات این محصولات نیز به‌خوبی انجام می‌شود که بخش عمده آن به کشورهای روسیه اختصاص دارد.

ذاکری با اشاره به جایگاه رودان در تولید لیموترش، تصریح کرد: در حال حاضر ۲ درصد لیموترش جهان در شهرستان رودان تأمین می‌شود و به همین دلیل این شهرستان به عنوان قطب لیموترش کشور شناخته می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های کشاورزی رودان از برخی وزارتخانه‌ها و مسئولان خواست با در نظر گرفتن تغییرات اقلیمی شرایط لازم را برای تداوم فعالیت کشاورزان و توسعه کشت محصولات کشاورزی فراهم کنند.

رئیس جهاد کشاورزی رودان همچنین با اشاره به مصرف کم آب در کشت گلخانه‌ای، گفت: برای تحقق هدف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه کشور دستیابی به سطح هزار هکتار کشت گلخانه‌ای در رودان ضروری است و تحقق این هدف به همکاری و همراهی مسئولان نیاز دارد.

ذاکری در پایان از وزارت نیرو خواست در موضوع تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری آب و اجرای قانون توزیع عادلانه آب شرایط منطقه، ظرفیت‌های کشاورزی شهرستان و تغییرات اقلیمی را مدنظر قرار دهد تا زمینه توسعه فعالیت‌های کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت محصولات فراهم شود.