به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد شعرانی پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران با تشریح مهم‌ترین دستاوردهای اخیر آموزش‌وپرورش استان اظهار کرد: کسب رتبه‌های برتر کشوری در حوزه‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و تربیتی، نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند دانش‌آموزان و فرهنگیان بوشهر و حاصل تلاش مستمر آنان در مسیر ارتقای کیفیت آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به موفقیت‌های اخیر استان، مهم‌ترین دستاوردها را در چهار حوزه علمی و پژوهشی، امتحانات نهایی، فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی و مسابقات قرآن، عترت و نماز تشریح کرد.

ارتقای جایگاه بوشهر در رقابت‌های علمی و پژوهشی

شعرانی با اشاره به موفقیت دانش‌آموزان استان در مسابقات علمی‌پژوهشی پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی گفت: آموزش‌وپرورش استان بوشهر با کسب بیش از ۲۲ رتبه کشوری، جایگاه خود را از رتبه بیست‌وهفتم به رتبه ششم کشور ارتقا داده است.

وی افزود: ثبت‌نام بیش از ۳۴ هزار دانش‌آموز در این رقابت‌ها، بوشهر را از نظر نسبت مشارکت‌کنندگان به جمعیت دانش‌آموزی در جایگاه نخست کشور قرار داده است.

سخنگوی آموزش‌وپرورش استان بوشهر همچنین از کسب رتبه هفتم کشور در جشنواره نوجوان خوارزمی خبر داد و اظهار کرد: دانش‌آموزان استان در این جشنواره ۳۳ رتبه کشوری کسب کردند و تعداد محورهای رقابتی استان نیز از چهار به شش محور تخصصی افزایش یافت.

به گفته شعرانی، کسب رتبه نخست کشور در محور آزمایشگاهی برای پنجمین سال متوالی و در محور بازی‌های مهارتی برای سومین سال پیاپی، از دیگر موفقیت‌های دانش‌آموزان بوشهری در عرصه‌های علمی و مهارتی است.

بوشهر، سوم کشور در رشد نمرات امتحانات نهایی

مشاور اجرایی مدیرکل آموزش‌وپرورش استان بوشهر در ادامه به بهبود نتایج امتحانات نهایی اشاره کرد و گفت: میانگین نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم رشته‌های نظری استان از ۹.۶۰ در خرداد ۱۴۰۴ به ۱۰.۹۱ در خرداد ۱۴۰۵ افزایش یافته است؛ رشدی معادل ۱.۳۱ نمره که جایگاه سوم کشور را از نظر میزان افزایش میانگین نمرات برای استان به همراه داشته است.

وی افزود: هم‌زمان با این رشد، جایگاه استان بوشهر در رتبه‌بندی کشوری نتایج امتحانات نهایی نیز از رتبه بیستم به رتبه هجدهم ارتقا یافته است.

شعرانی تأکید کرد: بهبود نتایج امتحانات نهایی، در کنار توجه به سایر ابعاد تربیتی و آموزشی، از محورهای مهم برنامه‌ریزی آموزش‌وپرورش استان است و استمرار این روند به تلاش جمعی دانش‌آموزان، معلمان، مدیران مدارس و خانواده‌ها نیاز دارد.

کسب رتبه‌های کشوری در حوزه‌های فرهنگی و تربیتی

وی با اشاره به موفقیت‌های حوزه فرهنگی و پرورشی اظهار کرد: در فعالیت‌های تربیتی و پرورشی، نمایندگان استان موفق به کسب پنج رتبه برتر کشوری شده‌اند که شامل رتبه دوم در همکاری با دبیرخانه، سه رتبه سوم در بخش‌های تولید محتوا، تجارب یک‌صفحه‌ای و گفت‌وگوی صوتی و همچنین رتبه نخست کشوری در بخش تجربه برتر یک‌صفحه‌ای توسط فروزان ارغشی است.

شعرانی همچنین از کسب ۳۱ رتبه کشوری توسط دانش‌آموزان استان در جشنواره فرهنگی‌هنری «فردا» خبر داد و این موفقیت را نشانه‌ای از ظرفیت‌های دانش‌آموزان بوشهری در عرصه‌های فرهنگی و هنری دانست.

افتخارآفرینی دانش‌آموزان و فرهنگیان در مسابقات قرآن، عترت و نماز

سخنگوی آموزش‌وپرورش استان بوشهر با اشاره به نتایج چهل‌وچهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز فرهنگیان و دانش‌آموزان کشور گفت: نمایندگان استان در این رقابت‌ها نیز موفق به کسب عناوین کشوری شدند.

در بخش دانش‌آموزی: سیدعلی حسینی؛ رتبه اول کشوری رشته اذان، محمدصادق هاشمی؛ رتبه دوم کشوری رشته قرائت تحقیق، محمدحسین شه‌بازی؛ رتبه سوم کشوری رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم، بنیامین روستایی؛ رتبه چهارم کشوری رشته حفظ کل قرآن کریم، محمد مقیمی؛ رتبه پنجم کشوری رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم را کسب کردند.

در بخش فرهنگیان: زهره کشاورز؛ رتبه پنجم کشوری رشته قرائت تحقیق، مریم عاشوری؛ رتبه پنجم کشوری رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم، محمدحسن واعظی‌فرد؛ رتبه پنجم کشوری رشته حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم شدند.

تأکید بر استمرار پیشرفت و ارتقای کیفیت آموزش

شعرانی با تبریک این موفقیت‌ها به دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌های آنان اظهار کرد: این دستاوردها حاصل تلاش دانش‌آموزان، نقش‌آفرینی معلمان و مربیان، حمایت خانواده‌ها و پیگیری مجموعه‌های آموزشی و پرورشی استان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف آموزش‌وپرورش صرفاً کسب رتبه و عنوان نیست؛ بلکه شناسایی و پرورش استعدادها، ارتقای کیفیت یادگیری، تقویت فعالیت‌های پژوهشی و فرهنگی و فراهم‌کردن فرصت‌های رشد برای همه دانش‌آموزان اهمیت دارد. تداوم این موفقیت‌ها نیز مستلزم برنامه‌ریزی هدفمند، حمایت از ظرفیت‌های موجود و تلاش مستمر برای بهبود کیفیت آموزش و تربیت در سراسر استان است.