به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پنجشنبه شب در مراسم بزرگداشت سالروز به آتش کشیده شدن مسجد جامع کرمان، با تأکید بر اهمیت یادآوری نقش مردم استان در مبارزات علیه رژیم پهلوی گفت: امیدواریم با برگزاری برنامه‌های نمادین، نقش برجسته مردم کرمان در مبارزات انقلابی را یادآوری کنیم و زمینه تقویت ایمان و تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی را فراهم آوریم.

وی با اشاره به حوادث ۲۴ مهر سال ۱۳۵۷ و شهادت دو نفر در جریان حمله عوامل رژیم پهلوی به مسجد جامع کرمان اظهار کرد: یادآوری نقش کرمان در مبارزات علیه رژیم پهلوی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ حرکتی که بر روند مبارزات انقلابی در ادامه مسیر تأثیر گذاشت و در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن‌ماه منجر شد.

طالبی، با تأکید بر ضرورت برگزاری مراسم بزرگداشت این واقعه تاریخی افزود: چنین برنامه‌هایی فرصتی برای بازخوانی نقش برجسته مردم در مبارزات انقلابی، انتقال ارزش‌های تاریخی به نسل‌های آینده و تقویت ایمان و تعهد نسبت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

بر اساس این گزارش، در حاشیه این مراسم، از کتاب «تاریخچه مسجد جامع کرمان» و سرود «۲۴ مهر» رونمایی شد.

مسجد جامع کرمان که با نام مسجد جامع مظفری نیز شناخته می‌شود، در میدان مشتاقیه (شهدا) و در مجاورت بازار مظفری و بازار قدمگاه قرار دارد.

این بنای تاریخی در دوره حکومت آل مظفر ساخته شده و بر اساس مستندات تاریخی، در گذشته خارج از حصارهای شهر کرمان قرار داشته است؛ اما با گسترش شهر، در محدوده شهری قرار گرفت.

مسجد جامع کرمان به دلیل ارزش تاریخی و ویژگی‌های معماری، در سال ۱۳۱۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

در ۲۴ مهرماه سال ۱۳۵۷، در جریان مبارزات انقلابی، عوامل رژیم پهلوی به مردم حاضر در مسجد جامع کرمان حمله کردند و این مسجد به آتش کشیده شد. در پی این حادثه، دو نفر به شهادت رسیدند و شماری از مردم نیز مجروح شدند.